خبرگزاری مهر-دین، حوزه و اندیشه-عصمت علی آبادی: امروز سالگرد شهادت امام محمدتقی(ع) جواد الائمه است. بررسی ابعاد شخصیتی و سیره عملی آن امام همام میتواند افقهای تازهای پیشروی نسل امروز بگشاید. امام جواد(ع) با وجود عمر کوتاه و شرایط دشوار سیاسی دوران عباسی، الگویی کمنظیر از علم، بردباری، عزتمندی و مدیریت هوشمندانه ارائه کردند که همچنان الهامبخش جوامع اسلامی است.
در همین راستا، در گفتوگویی با حجت الاسلام والمسلمین سید محمد باقر علم الهدی به واکاوی مهمترین پیامهای زندگی امام جواد(ع) برای جوانان امروز، شیوه مواجهه ایشان با فشارهای سیاسی، الگوی مناظرات علمی و ابعاد کمتر شناختهشده شخصیت آن حضرت پرداخته است. آنچه در ادامه میخوانید، مشروح این گفتوگوست.
*مهمترین پیام زندگی امام جواد(ع) برای نسل جوان امروز چیست؟
زندگی امام جواد(ع) برای نسل جوان، باور به ظرفیتهای بزرگ در سنین کم است. ایشان در حالی به امامت رسیدند که هنوز به سن بلوغ عرفی نرسیده بودند، اما با علم، حکمت و وقار خود، شایستگی رهبری معنوی جامعه را نشان دادند. این حقیقت، الگویی روشن برای جوانانی است که گاه بهدلیل سن یا تجربه کم، تواناییهای خود را دستکم میگیرند.
یک پیام،اهمیت علمآموزی و اندیشهورزی است. امام جواد(ع) با وجود فشارهای سیاسی، میدان علم و مناظره را به عرصهای برای اثبات حقانیت تبدیل کردند. جوان امروز نیز در جهانی که رقابت علمی و فکری تعیینکننده است، باید سرمایه اصلی خود را دانش و تحلیل عمیق قرار دهد.
پیام دیگر، عزتمندی در عین تعامل است. امام جواد(ع) با خلفای عباسی معاشرت داشتند، اما هرگز در موضع انفعال یا سازش با ظلم قرار نگرفتند. این نشان میدهد که میتوان در جامعه حضور فعال داشت، اما هویت و اصول خود را حفظ کرد.
پیام دیگر، اخلاقمداری در رفتار اجتماعی است. گزارشهای تاریخی از کرم، بردباری و خوشخلقی ایشان حکایت دارد. نسل جوان امروز نیز برای اثرگذاری پایدار، نیازمند ترکیب تخصص با اخلاق است.
پیام دیگر، امید به آینده در شرایط دشوار است. دوران امامت امام جواد(ع) همراه با فشار، محدودیت و مراقبت شدید حکومتی بود، اما ایشان هرگز مأیوس نشدند و جریان علمی و تربیتی شیعه را استمرار بخشیدند. این روحیه امید، برای جوانی که با چالشهای اقتصادی و اجتماعی روبهروست، بسیار راهگشاست.
پیام دیگر، پیام مسئولیتپذیری زودهنگام است. امام جواد(ع) نشان دادند که مسئولیتهای بزرگ را نباید به آینده موکول کرد. هر جوانی در هر موقعیتی میتواند نقشآفرین باشد و اثر ماندگار بر جای بگذارد.
*در شرایط فشار سیاسی و محدودیتهای اجتماعی، الگوی رفتاری امام چه راهبردی برای امروز ارائه میدهد؟
نخستین راهبرد امام جواد(ع) در برابر فشار سیاسی، حفظ آرامش و خردمندی بود. ایشان بهجای واکنشهای هیجانی، با تدبیر و حسابشده عمل میکردند. این شیوه نشان میدهد که در شرایط محدودیت، عقلانیت مهمترین سرمایه است.
استفاده از ظرفیت گفتوگو و استدلال بهجای تقابل مستقیم بود. امام در مناظرات علمی و جلسات رسمی، با منطق قوی و استدلال روشن، برتری فکری خود را نشان میدادند. این روش، بهجای ایجاد تنش، مشروعیت اخلاقی و فکری ایجاد میکرد.
سومین راهبرد، شبکهسازی علمی و تربیتی بود. با وجود کنترل شدید حکومت، ایشان از طریق شاگردان و نمایندگان، ارتباط با پیروان را حفظ کردند. این مدل نشان میدهد که در شرایط محدود، باید از روشهای هوشمندانه و غیرمتمرکز برای استمرار فعالیتها بهره برد.
حفظ مرزهای اعتقادی بدون انزواطلبی بود. امام نه به انفعال و کنارهگیری مطلق روی آوردند و نه به سازش با ظلم. این تعادل، الگویی برای کنش اجتماعی مسئولانه در شرایط پیچیده است.
پنجمین نکته، تمرکز بر سرمایه انسانی است. ایشان بیش از هر چیز به تربیت انسانها پرداختند، زیرا تغییر پایدار از طریق انسانهای آگاه شکل میگیرد. در هر دورهای، سرمایهگذاری بر آگاهی عمومی، اثرگذارترین راهبرد است.
در نهایت، راهبرد کلان امام جواد(ع) تبدیل تهدید به فرصت بود. فشار سیاسی، فرصتی برای نمایش توان علمی و اخلاقی ایشان شد. این نگاه میآموزد که حتی محدودیتها میتوانند به سکوی رشد و اثرگذاری تبدیل شوند.
*چگونه میتوان سیره امام جواد(ع) را در حوزه گفتوگو و مناظرههای علمی امروز الگو قرار داد؟
ویژگی مناظرات امام جواد(ع)، تسلط علمی عمیق بود. ایشان پیش از ورود به بحث، بر موضوع احاطه کامل داشتند. در فضای علمی امروز نیز، شرط نخست گفتوگو، دانش دقیق و آمادگی قبلی است.
ویژگی دیگر، رعایت ادب و احترام در گفتوگو بود. حتی در برابر مخالفان، امام از ادبیات تحقیرآمیز استفاده نمیکردند. این شیوه نشان میدهد که اخلاق گفتوگو به اندازه محتوای آن اهمیت دارد.
ویژگی دیگر، پاسخگویی روشن و مستدل است. امام با استدلالهای دقیق و مرحلهبهمرحله، طرف مقابل را به تأمل وادار میکردند. این روش الگویی برای گفتوگوهای دانشگاهی و رسانهای امروز است که نیازمند شفافیت و منطق است.
ویژگی دیگر، هدفمحور بودن مناظرههاست. هدف امام پیروزی شخصی نبود، بلکه روشن شدن حقیقت بود. در فضای کنونی نیز اگر هدف، کشف حقیقت باشد نه غلبه بر طرف مقابل، کیفیت گفتوگو ارتقا مییابد.
ویژگی دیگر، مدیریت هیجان در بحث است. امام در شرایطی که ممکن بود فضای جلسه علیه ایشان باشد، آرامش خود را حفظ میکردند. این مهارت برای مناظرههای رسانهای و فضای مجازی امروز بسیار ضروری است.
ویژگی دیگر، تبدیل مناظره به فرصت آموزشی است. بسیاری از مناظرات امام، به بستری برای آموزش عمومی تبدیل شد. در زمان حاضر نیز میتوان مناظره را به ابزاری برای ارتقای سواد فکری جامعه بدل کرد، نه صرفاً رقابتی رسانهای.
*به نظر شما، کدام بُعد از شخصیت امام جواد(ع) کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟
یکی از ابعاد کمتر مورد توجه، نقش مدیریتی و سازماندهی امام جواد(ع) است. معمولاً بر سن کم یا شهادت مظلومانه ایشان تأکید میشود، اما تدبیر مدیریتی ایشان در هدایت جامعه شیعه کمتر تحلیل میشود.
روش ارتباطی ایشان با اقشار مختلف جامعه است. امام تنها با عالمان گفتگو نمیکردند، بلکه با مردم عادی نیز ارتباطی صمیمی داشتند. این وجه اجتماعی، میتواند برای رسانهها الهامبخش باشد.
توجه به عقلانیت در سیره ایشان است. گاه شخصیتهای تاریخی بیشتر با جنبه عاطفی معرفی میشوند، در حالی که عقلانیت و استدلالمحوری امام جواد(ع) از ویژگیهای برجسته ایشان بود.نقش ایشان در تثبیت مفهوم امامت در شرایط تردید است. با توجه به خردسالی امام، برخی دچار تردید شدند، اما عملکرد علمی ایشان این بحران را به فرصتی برای تعمیق باور تبدیل کرد. این تجربه تاریخی کمتر واکاوی میشود.سبک تربیتی امام است که مبتنی بر پرورش اندیشه و اعتماد به شاگردان بود. این روش تربیتی میتواند الگویی برای نظام آموزشی امروز باشد، اما کمتر در رسانهها به آن پرداخته شده است.
بُعد آیندهنگرانه شخصیت ایشان است؛ اینکه چگونه در کوتاهترین دوره امامت، بنیانهایی گذاشتند که در نسلهای بعدی تداوم یافت. پرداختن به این نگاه راهبردی، میتواند تصویر کاملتری از شخصیت امام جواد(ع) ارائه دهد.
