ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای گسترده برنامه‌های فرهنگی، امدادی، آموزشی و سلامت‌محور در سراسر استان اظهار کرد: همزمان با هفته هلال‌احمر، کارکنان، اعضا و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی با حضور فعال و پرشور در برنامه‌های مختلف، خدمات متنوعی را به مردم ارائه کردند.

وی افزود: دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، حضور در نماز جمعه سراسر استان، برپایی ایستگاه‌های پایش سلامت نمازگزاران، غبارروبی مزار شهدا و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران از جمله برنامه‌های شاخص این هفته بود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی ادامه داد: در حوزه سلامت نیز کاروان‌های سلامت در روستاهای محروم و کم‌برخوردار برگزار شد و طرح ویزیت رایگان و غربالگری سرطان پستان در درمانگاه‌های جمعیت هلال‌احمر استان اجرا شد.

محبان با اشاره به برنامه‌های امدادی و عملیاتی خاطرنشان کرد: برگزاری مانور امداد و نجات «لحظه صفر»، تجهیز تیم‌های سحاب، رژه خودرویی تیم‌های عملیاتی و لجستیکی و همچنین اجرای برنامه‌های توان‌افزایی برای تیم‌های واکنش سریع و کوهستان از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی این هفته بود.

وی افزود: کوه‌پیمایی تیم‌های امدادی به مقصد کوه باباموسی، برگزاری مسابقه دوچرخه‌سواری به یاد شهدای امدادگر و برنامه‌های توان‌افزایی کارکنان و اعضا در بش‌قارداش نیز با استقبال خوبی همراه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی همچنین از حضور در شهرستان‌های گرمه، فاروج و شیروان و گفت‌وگو با مردم در تجمع‌های شبانه خبر داد و گفت: تلاش کردیم در کنار مردم باشیم و ظرفیت‌های هلال‌احمر را بیش از گذشته معرفی کنیم.

محبان در پایان تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، افزایش آمادگی امدادی، توسعه خدمات سلامت‌محور و تقویت مشارکت اجتماعی در سطح استان انجام شده و امیدواریم بتوانیم بیش از پیش در خدمت مردم باشیم.