هشدار نمایندگی ایران به کشورهای حامی اقدامات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در واکنش به کشورهای حامی قطعنامه سیاسی آمریکا علیه ایران، با انتشار پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: اکنون کاملاً واضح است که ایالات متحده به‌دنبال سوءاستفاده از تعداد به‌اصطلاح حامیان مشترک پیش‌نویس قطعنامه سیاسی و یک‌جانبه خود است تا تصویری دروغین از «حمایت گسترده بین‌المللی» برای اقدامات غیرقانونی مداوم خود ایجاد کند و راه را برای ماجراجویی نظامی بیشتر در منطقه هموار سازد.

نمایندگی ایران تأکید کرد: اگر ایالات متحده هرگونه تشدید جدیدی از تنش را آغاز کند، همه کشورهای حامی مشترک کنار واشنگتن در قبال عواقب آن مسئولیت بین‌المللی خواهند داشت.

در این مطلب آمده است: هیچ بهانه سیاسی یا پوشش دیپلماتیک نمی‌تواند آنها را از مسئولیت تسهیل، توانمندسازی و مشروعیت‌بخشی به تجاوز ایالات متحده مبرا کند.