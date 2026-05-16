۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

هشدار نمایندگی ایران به کشورهای حامی اقدامات آمریکا

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تأکید کرد که تمام کشورهای حامی آمریکا در قبال هرگونه تشدید تنش، مسئولیت بین‌المللی دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در واکنش به کشورهای حامی قطعنامه سیاسی آمریکا علیه ایران، با انتشار پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: اکنون کاملاً واضح است که ایالات متحده به‌دنبال سوءاستفاده از تعداد به‌اصطلاح حامیان مشترک پیش‌نویس قطعنامه سیاسی و یک‌جانبه خود است تا تصویری دروغین از «حمایت گسترده بین‌المللی» برای اقدامات غیرقانونی مداوم خود ایجاد کند و راه را برای ماجراجویی نظامی بیشتر در منطقه هموار سازد.

نمایندگی ایران تأکید کرد: اگر ایالات متحده هرگونه تشدید جدیدی از تنش را آغاز کند، همه کشورهای حامی مشترک کنار واشنگتن در قبال عواقب آن مسئولیت بین‌المللی خواهند داشت.

در این مطلب آمده است: هیچ بهانه سیاسی یا پوشش دیپلماتیک نمی‌تواند آنها را از مسئولیت تسهیل، توانمندسازی و مشروعیت‌بخشی به تجاوز ایالات متحده مبرا کند.

زهرا علیدادی

    ایرانی IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس که چشماشون به حقیقت بسته است.ومیبینندکه ترامپ وکشورامریکابه همراهی اسراییل تجاوزنظامی به کشورمارااغازکردند.وماازسرزمین خود دفاع کردیم.وبازهم اگرامریکا واسراییل به کشورما حمله کنندازخوددفاع میکنیم.بایدببینندکه سی میلیون نفردرپویش جانفداشرکت کردند.چی فکرکردند.ماایرانیها باغیرت هستیم.خاک ما وکشورما ابروی ماست.ماکاری کردیم که امریکاعقب نشست ودردریابه محاصره روی آورد.اونهامیخوان اراده کشورماراضعیف کنندولی کورخوندند.مامی ایستیم باروحیه انقلابی .

