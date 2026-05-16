عاملان درگیری مسلحانه با سلاح سرد در غرب اصفهان دستگیر شدند

سرهنگ احمد نیکبخت اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر وقوع درگیری و ایجاد ناامنی توسط تعدادی از اراذل و اوباش در یکی از محله‌های غرب شهر اصفهان، موضوع به سرعت در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۲۸ امیرحمزه قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه مأموران نشان داد تعدادی از افراد به دنبال اختلافات شخصی با یکدیگر، با استفاده از سلاح سرد در سطح محله درگیر شده و با ایجاد تنش و برهم زدن نظم عمومی موجب نگرانی و سلب آسایش شهروندان شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ادامه داد: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی اطلاعاتی، جمع‌آوری مستندات و رصد دقیق تحرکات افراد دخیل در این درگیری، موفق شدند در مدت زمانی کوتاه هویت تمامی عاملان اصلی را شناسایی کنند.

سرهنگ نیکبخت تصریح کرد: پس از شناسایی متهمان، چندین تیم عملیاتی پلیس در عملیات‌هایی هماهنگ وارد عمل شدند و در کمتر از ۱۲ ساعت تمامی افراد دخیل در این درگیری را دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل دادند.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: تأمین امنیت و آرامش شهروندان از اولویت‌های اصلی پلیس است و افرادی که بخواهند با قدرت‌نمایی، شرارت و ایجاد رعب و وحشت، آرامش جامعه را مختل کنند، بدون تردید با برخورد سریع و قانونی پلیس مواجه خواهند شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در پایان با قدردانی از همکاری شهروندان در اعلام به‌موقع این حادثه گفت: مشارکت و هوشیاری مردم نقش بسیار مؤثری در ارتقای امنیت اجتماعی دارد و اطلاع‌رسانی سریع شهروندان می‌تواند به تسریع در شناسایی و برخورد با هنجارشکنان کمک کند.