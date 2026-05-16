امیر فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی افت آبدهی چاه قدیمی شماره یک کبوترخانه، چاه جدیدی به همین نام با عمق ۱۶۰ متر حفاری و راه‌اندازی شد تا بخشی از کمبود منابع آبی شهر اسفراین جبران شود.

وی افزود: این چاه پس از تجهیز کامل، با دبی ۱۵ لیتر بر ثانیه وارد مدار بهره‌برداری شده و نقش مؤثری در تقویت تأمین آب شرب شهر اسفراین خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: با بهره‌برداری از این پروژه، آب شرب مورد نیاز حدود ۲ هزار نفر از جمعیت شهر اسفراین تأمین شده و مشکلات مربوط به افت فشار و کمبود آب در این محدوده به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد.

فاطمی خاطرنشان کرد: عملیات حفر، تجهیز و راه‌اندازی این چاه با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی تصریح کرد: اجرای طرح‌های توسعه و تقویت منابع تأمین آب شرب از برنامه‌های مهم شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی برای افزایش پایداری شبکه آبرسانی و پاسخ‌گویی به نیاز روزافزون مشترکان در شهر اسفراین به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی بیان کرد: بهره‌برداری از این چاه گامی مؤثر در مسیر خدمت‌رسانی مطلوب‌تر، افزایش رضایتمندی شهروندان و تقویت زیرساخت‌های حیاتی شهر اسفراین خواهد بود.