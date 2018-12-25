 امسال ۱۶ حلقه چاه در خراسان شمالی حفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین ساقی با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب شهری در دو محور تامین و توزیع آب سالم و بهداشتی و همچنین جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب به فعالیت می پردازد، اظهار کرد: در سال های اخیر در هر دو مورد اقدامات ارزنده ای انجام گرفته است.

ساقی افزود: تابستان امسال علی رغم اینکه در خیلی از نقاط کشور شاهد قطعی آب در مناطق شهری و روستایی بودیم اما در هیچ جایی از خراسان شمالی قطعی آب بلند مدت و ادامه دار نداشتیم در حالیکه همین مدت شاهد قطعی برق بودیم که تاثیر مستقمی بر ایستگاه های پمپاژ و چاه ها داشت.

وی تصریح کرد: سال گذشته به دلیل کاهش نزولات جوی دو سد خراسان شمالی، بیدواز در اسفراین و بارزو در شیروان که بخشی از آب شرب شهروندان این شهرها را تامین می کرد از مدار بهره برداری خارج و همین امر سبب تغییر رویکرد در تامین آب پایدار از منابع زیر زمینیکه نسبت به منابع سطحی پایدار ترند، شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی ادامه داد: همچنین سال گذشته حفر ۲۴ حلقه چاه در دستور کار قرار گرفت که این رقم در حال حاضر به ۲۷ حلقه چاه افزایش یافته است.

وی بیان کرد: از ابتدای تاریخ شروع آبرسانی به شهرهای خراسان شمالی که قدمت آن به سال ۴۲ بر می گردد تا ابتدای امسال، ۸۸ حلقه چاه حفر و مورد بهره برداری قرار گرفته اما از ابتدای امسال از ۲۷ حلقه چاه، برنامه ریزی برای حفر ۱۶ چاه حفر شده که ۳ چاه به طور کامل تجهیز و وارد مدار بهره برداری شده و مابقی نیز در حال انجام تجهیز، اجرای خط انتقال و برق رسانی است که به لحاظ عملکردی امسال نسبت به سنوات گذشته ۱۸ درصد رشد داشته است.

ساقی با بین اینکه اجرای این پروژه، ۷۰ میلیارد اعتبار نیاز داشت، گفت: با توجه به اینکه این پروژه اهمیت حیاتی و ویژه ای برای استان دارد دیگر منتظر تخصیص اعتبار نمی مانیم، بلکه همزمان با شروع عملیات کار پیگیری جذب اعتبارات از استان و وزارت نیرو و شرکت مهندسی در حال انجام است.