نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارش شبانهروز گذشته، بیشترین مقدار بارش از ایستگاه چهارچوبه با ۱۱.۲ میلیمتر و ناویا با ۷.۱ میلیمتر گزارش شد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، از بعدازظهر تا اواسط شب پنجشنبه با تشدید ناپایداری همرفتی در اغلب مناطق استان، رگبار باران و رعدوبرق با احتمال تگرگ پیشبینی میشود.
وی افزود: شدت بارش در مناطق نیمه شمالی همراه با آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیلها برآورد میشود.
داداشی تصریح کرد: چهارشنبه هشدار هواشناسی در سطح نارنجی برای خراسان شمالی صادر شد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: روز جمعه در ساعتهای بعدازظهر افزایش ابر و طی روزهای شنبه و یکشنبه ابرناکی آسمان همراه با افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: در روزهای شنبه و یکشنبه اغلب در مناطق نیمه شمالی خراسان شمالی بارش باران، در بعضی ساعتها رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
داداشی در پایان گفت: طی شبانهروز گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۰ درجه سانتیگراد سردترین و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۵ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۵ و ۳۱ درجه سانتیگراد بود.
