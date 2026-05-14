به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری آموزش و پرورش شهرستان سراب که با حضور نمایندگان مدیران مدارس برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از تلاش‌های فرهنگیان، اظهار کرد: معلم رکن اصلی تربیت نسل متعهد و متخصص است و آینده کشور در کلاس‌های درس امروز شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه همه فعالیت‌های آموزش و پرورش باید در خدمت کلاس درس باشد، افزود: نظام اداری و مجموعه مدیریتی آموزش و پرورش باید به‌گونه‌ای عمل کنند که معلم با آرامش و تمرکز بیشتری به امر تدریس بپردازد و دانش‌آموزان نیز از آموزش باکیفیت بهره‌مند شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ادامه داد: هدف نهایی همه برنامه‌ها، جلسات و فعالیت‌ها در آموزش و پرورش باید فراهم کردن زمینه آموزش مطلوب و تربیت صحیح برای دانش‌آموزان باشد.

صادقی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به آموزش و تربیت گفت: اگر تنها به یکی از این دو حوزه توجه شود، اهداف بلند نظام تعلیم و تربیت محقق نخواهد شد و باید این دو مقوله در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.

وی دانش‌آموزان را امانت نظام تعلیم و تربیت دانست و خاطرنشان کرد: رفتار و منش معلم در کنار آموزش علمی، مهم‌ترین عامل تربیتی برای دانش‌آموزان است و نقش معلمان در شکل‌گیری آینده جامعه بی‌بدیل محسوب می‌شود.

صادقی همچنین با اشاره به ضرورت تحول‌خواهی و نوآوری در نظام آموزشی اظهار کرد: توقف و روزمرگی مانع پیشرفت است و مدیران و فرهنگیان باید همواره به دنبال ارتقای کیفیت عملکرد خود باشند.

وی پروژه مهر را از مهم‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس عنوان کرد و گفت: در اجرای پروژه مهر، خلاقیت، برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر اهمیت زیادی دارد و موضوعاتی همچون ساماندهی نیروی انسانی، نقل و انتقالات و سنجش نوآموزان باید با جدیت دنبال شود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی بر ضرورت آشنایی مدیران مدارس و کارکنان اداری با قوانین و مقررات تأکید کرد و افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران، تقویت ارتباط میان مدارس و ادارات آموزش و پرورش، رعایت عدالت در ساماندهی نیروی انسانی و پرهیز از تبعیض از اولویت‌های این مجموعه است.

وی تکریم ارباب‌رجوع را خط قرمز آموزش و پرورش دانست و گفت: باید با تعامل، همدلی و پاسخگویی مناسب، اعتماد فرهنگیان و خانواده‌ها را تقویت کنیم.

صادقی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های مهارتی شهرستان سراب اظهار کرد: این شهرستان از پیشگامان راه‌اندازی هنرستان جوار صنعت در آذربایجان شرقی بوده و توسعه آموزش‌های مهارتی با استفاده از ظرفیت صنایع و شرکت‌ها همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان با اشاره به توجه دولت به حوزه آموزش و پرورش افزود: تسریع در پرداخت مطالبات فرهنگیان و پاداش بازنشستگان با پیگیری‌های انجام‌شده در حال انجام است و دولت نگاه ویژه‌ای به آموزش و پرورش دارد که باید از این فرصت برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی استفاده شود.