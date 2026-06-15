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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۹

صلواتی: مشاغل خرد و خانگی نقش موثری در توسعه اقتصاد خانواده‌ها دارند

صلواتی: مشاغل خرد و خانگی نقش موثری در توسعه اقتصاد خانواده‌ها دارند

سنندج_ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با تأکید بر نقش مشاغل خرد و خانگی در توسعه اقتصادی خانواده‌ها گفت: هزاران قصه از تلاش، نوآوری و کارآفرینی در دستان صاحبان این مشاغل نهفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی شامگاه دوشنبه در بازدید از نمایشگاه محصولات خرد، خانگی و صنایع‌دستی که در خانه کرد سنندج برگزار شد، اظهار کرد: مشاغل خانگی از ظرفیت‌های مهم اشتغال و تولید به شمار می‌رود و می‌تواند ضمن حفظ هنرها و مهارت‌های بومی، زمینه رونق اقتصادی خانواده‌ها را فراهم کند.

وی با بیان اینکه مشاغل خانگی نقطه اتصال اقتصاد پایدار خانوادگی و توسعه اجتماعی است، افزود: حمایت از این حوزه یکی از برنامه‌های مهم توسعه‌ای در استان کردستان محسوب می‌شود و باید ظرفیت‌های موجود در این بخش بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به نقش مشاغل خانگی در ایجاد فرصت‌های شغلی، به‌ویژه برای زنان و زنان سرپرست خانوار، عنوان کرد: ماهیت خانواده‌محور این مشاغل موجب شده است بستری مناسب برای تقویت جایگاه اقتصادی افراد و افزایش مشارکت اجتماعی آنان فراهم شود.

صلواتی با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از فعالان این حوزه، گفت: امیدواریم با همراهی و هم‌افزایی مدیران استان، زمینه ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات مشاغل خرد و خانگی فراهم شود تا ضمن معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان، انگیزه و فرصت‌های جدید اقتصادی در این بخش توسعه یابد.

در این بازدید مدیران کل بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان نیز حضور داشتند.

کد مطلب 6861399

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