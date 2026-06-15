به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی شامگاه دوشنبه در بازدید از نمایشگاه محصولات خرد، خانگی و صنایعدستی که در خانه کرد سنندج برگزار شد، اظهار کرد: مشاغل خانگی از ظرفیتهای مهم اشتغال و تولید به شمار میرود و میتواند ضمن حفظ هنرها و مهارتهای بومی، زمینه رونق اقتصادی خانوادهها را فراهم کند.
وی با بیان اینکه مشاغل خانگی نقطه اتصال اقتصاد پایدار خانوادگی و توسعه اجتماعی است، افزود: حمایت از این حوزه یکی از برنامههای مهم توسعهای در استان کردستان محسوب میشود و باید ظرفیتهای موجود در این بخش بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به نقش مشاغل خانگی در ایجاد فرصتهای شغلی، بهویژه برای زنان و زنان سرپرست خانوار، عنوان کرد: ماهیت خانوادهمحور این مشاغل موجب شده است بستری مناسب برای تقویت جایگاه اقتصادی افراد و افزایش مشارکت اجتماعی آنان فراهم شود.
صلواتی با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از فعالان این حوزه، گفت: امیدواریم با همراهی و همافزایی مدیران استان، زمینه ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات مشاغل خرد و خانگی فراهم شود تا ضمن معرفی توانمندیهای تولیدکنندگان، انگیزه و فرصتهای جدید اقتصادی در این بخش توسعه یابد.
در این بازدید مدیران کل بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان نیز حضور داشتند.
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