  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

«محمدرضا متور» شهردار آبادان شد

«محمدرضا متور» شهردار آبادان شد

آبادان - رئیس شورای اسلامی شهر آبادان گفت: «محمدرضا متور» با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان شهردار جدید آبادان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خزاعل پیش از ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از انتشار دو مرحله فراخوان رسمی برای جذب داوطلبان واجد شرایط تصدی سمت شهردار آبادان، ۶ نفر برای این مسئولیت اعلام آمادگی کردند.

وی افزود: پس از بررسی‌های اولیه و ارزیابی شرایط احراز، چهار نفر از میان داوطلبان واجد شرایط قانونی و تخصصی برای تصدی مدیریت شهری آبادان شناخته شدند.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان تصریح کرد: در ادامه رزومه و سوابق اجرایی این افراد با دقت و حساسیت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر با رأی اکثریت، محمدرضا متور را به عنوان شهردار آبادان انتخاب کردند.

وی ادامه داد: مصوبه شورای اسلامی شهر برای طی مراحل قانونی به کمیسیون تطبیق منطقه آزاد اروند ارسال خواهد شد و پس از تأیید این کمیسیون، برای صدور حکم نهایی به وزارت کشور ارجاع می‌شود.

کد مطلب 6831391

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها