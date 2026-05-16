«محمدرضا متور» شهردار آبادان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خزاعل پیش از ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از انتشار دو مرحله فراخوان رسمی برای جذب داوطلبان واجد شرایط تصدی سمت شهردار آبادان، ۶ نفر برای این مسئولیت اعلام آمادگی کردند.

وی افزود: پس از بررسی‌های اولیه و ارزیابی شرایط احراز، چهار نفر از میان داوطلبان واجد شرایط قانونی و تخصصی برای تصدی مدیریت شهری آبادان شناخته شدند.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان تصریح کرد: در ادامه رزومه و سوابق اجرایی این افراد با دقت و حساسیت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر با رأی اکثریت، محمدرضا متور را به عنوان شهردار آبادان انتخاب کردند.

وی ادامه داد: مصوبه شورای اسلامی شهر برای طی مراحل قانونی به کمیسیون تطبیق منطقه آزاد اروند ارسال خواهد شد و پس از تأیید این کمیسیون، برای صدور حکم نهایی به وزارت کشور ارجاع می‌شود.