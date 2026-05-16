به گزارش خبرنگار مهر ، رضا صفری ظهر شنبه در جمع کارشناسان حوزه سلامت با بیان اینکه فشار خون بالا یکی از مهمترین بیماریهای غیرواگیر و از عوامل اصلی بروز مشکلات قلبی، عروقی، سکتههای مغزی و نارساییهای کلیوی به شمار میرود، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد کل بیماران مبتلا به فشار خون در حوزه شرق هرمزگان ۳۸ هزار و ۶۵۴ نفر است.
وی افزود: از این تعداد، ۱۲ هزار و ۶۱۰ نفر را مردان و ۲۶ هزار و ۴۴ نفر را زنان تشکیل میدهند که این آمار، ضرورت توجه بیشتر به موضوع پیشگیری، غربالگری و مراقبت مستمر در زمینه بیماری فشار خون را دوچندان میکند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان با تأکید بر اینکه فشار خون بالا در بسیاری از موارد بدون علامت است، عنوان کرد: این بیماری بهدرستی «قاتل خاموش» نام گرفته، زیرا ممکن است افراد سالها بدون آنکه نشانه مشخصی داشته باشند، به آن مبتلا شوند و تنها زمانی متوجه بیماری خواهند شد که عوارض جدی و گاه جبرانناپذیر آن بروز کرده باشد.
وی ادامه داد: تشخیص بهموقع فشار خون، گام نخست در کنترل و درمان این بیماری است و مردم باید با مراجعه منظم به مراکز خدمات جامع سلامت، خانههای بهداشت و پایگاههای بهداشتی، نسبت به اندازهگیری فشار خون و انجام مراقبتهای دورهای اقدام کنند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان همچنین بر نقش آگاهیبخشی عمومی در کنترل این بیماری تأکید کرد و گفت: ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به عوامل خطر از جمله کمتحرکی، تغذیه نامناسب، مصرف زیاد نمک، اضافهوزن، استرس و سابقه خانوادگی میتواند در پیشگیری و کاهش شیوع فشار خون بالا بسیار مؤثر باشد.
صفری خاطرنشان کرد: همکاری مردم در اجرای برنامههای غربالگری و مراجعه برای پایش سلامت، نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از بروز عوارض ناشی از این بیماری دارد و هرچه بیماران زودتر شناسایی شوند، امکان کنترل بیماری و پیشگیری از پیامدهای خطرناک آن بیشتر خواهد بود.
وی در پایان با تقدیر از تلاشهای تیم سلامت در اجرای برنامههای مرتبط با بیماریهای غیرواگیر تأکید کرد: مجموعه نظام سلامت در شرق هرمزگان با تمام توان در مسیر پیشگیری، شناسایی و مراقبت از بیماران مبتلا به فشار خون گام برمیدارد و مشارکت مردم نقش مهمی در تحقق اهداف سلامتمحور این حوزه دارد.
