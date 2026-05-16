۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

محبی از روستوف جدا خواهد شد/ دست رد وینگر تیم ملی به تمدید قرارداد

وینگر ایرانی تیم فوتبال روستوف در پایان فصل جاری لیگ روسیه از این باشگاه جدا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محبی که سه فصل است در تیم فوتبال روستوف روسیه بازی می کند در پایان فصل جاری لیگ این کشور و با اتمام قراردادش تصمیم به جدایی از این باشگاه گرفته است.

رسانه «RB» روسیه در این رابطه نوشت: وینگر ۲۷ ساله از امضای قرارداد جدید با مدیران باشگاه روسی خودداری کرده است. قرارداد فعلی او با روستوف تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ اعتبار دارد، اما با پایان فصل جاری، این بازیکن به‌صورت رسمی بازیکن آزاد خواهد شد و می‌تواند بدون پرداخت مبلغ انتقال، به هر تیم دیگری ملحق شود.

محمد محبی در تابستان ۲۰۲۳ به روستوف پیوست؛ زمانی که این باشگاه روسی حقوق او را از تیم پرتغالی سانتا کلارا خریداری کرد. او در فصل جاری در مجموع ۳۰ مسابقه در رقابت‌های مختلف برای روستوف به میدان رفته و موفق به ثبت ۳ گل و ۳ پاس گل شده است. طبق ارزیابی صورت گرفته، ارزش این بازیکن در حال حاضر حدود ۳.۵ میلیون یورو برآورد می‌شود.

کد مطلب 6831474
بهنام روان پاک

