۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

پیروزی روستوف در جدال لژیونرهای ایرانی لیگ روسیه

پیروزی روستوف در جدال لژیونرهای ایرانی لیگ روسیه

تیم فوتبال روستوف موفق شد در هفته بیست و هشتم لیگ روسیه مقابل دینامو ماخاچ قلعه به پیروزی دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال روستوف و دینامو ماخاچ قلعه در هفته بیست و هشتم لیگ روسیه امروز شنبه ۱۲ اردیبهشت و از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۲ بر یک روستوف به پایان رسید.

محمدجواد حسین نژاد هافبک ایرانی دینامو ماخاچ قلعه از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و یک نیمه بازی کرد. محمد محبی وینگر روستوف هم از ابتدا در ترکیب این تیم حضور داشت و در دقیقه ۸۱ تعویض شد.

در این بازی، گامید آغالاروف برای دینامو ماخاچ قلعه و رونالدو و یان دژاپو (بازیکن دینامو به اشتباه) برای روستوف گلزنی کردند.

با کسب سه امتیاز روستوف ۳۰ امتیازی شد و در رده دهم جدول قرار گرفت و تیم دینامو ماخاچ قلعه هم ۲۴ امتیازی و در رده چهاردهم باقی ماند تا کماکان خطر سقوط به دسته پایین تر لیگ روسیه را حس کند.

