  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

در حضور رئیس فیفا؛

پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال برابر کاستاریکا/ حریفی که تدارکاتی نبود!

تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام جهانی آماده می کند، در دومین دیدار تدارکاتی خود در سال جدید برای تیم ضعیف و ناآماده کاستاریکا به یک پیروزی پرگل دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز سه شنبه در اردوی آماده سازی ترکیه دومین دیدار تدارکاتی خود را برابر کاستاریکا انجام داد و به برتری ۵ بر صفر دست پیدا کرد. ملی پوشان کشورمان در نخستین بازی برابر نیجریه با نتیجه دو بر یک شکست خورده بودند.

هر چند امیر قلعه نویی در این دیدار هم سعی کرد به نفرات زیادی بازی بدهد و آنها را کمک بزند اما کاستاریکا حریفی نبود که بتواند تیم ملی را تحت فشار قرار دهد و در حد واندازه های حریف تدارکاتی نبود. این در حالی است که نیجریه حریف بهتری بود.

شاگردان امیر قلعه نویی در مجموعه ورزشی ماردان در شهر آنتالیا توانستند ۵ بار دروازه رقیب خود را باز کنند تا بردی پرگل رقم بزنند.

علی قلی‌زاده (۱۱) ،مهدی طارمی ( ۱۹ - پنالتی و ۳۳ - پنالتی)، محمد محبی (۳۱) و مهدی قائدی (۵۴) برای ایران گلزنی کردند.

در این دیدار امیر قلعه نویی از نفرات زیر استفاده کرد: سیدحسین حسینی(۴۶- سید پیام نیازمند)، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، دانیال اسماعیلی‌فر(۶۰- رامین رضائیان)، میلاد محمدی(۴۶- احسان حاج‌صفی)، امیرمحمد رزاقی‌نیا، سامان قدوس، علی قلی‌زاده(۴۶- مهدی قایدی(۷۳- علی علیپور)، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده(۶۰- علیرضا جهانبخش) و مهدی طارمی(۷۳- امیرحسین محمودی).

    • IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      بازی دو به یک باخته رو میگید، دو بر یک به‌ برتری رسیدیم؟!!!!!
    • IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      کاستاریکارو خدازده دیگه
    • feri IR ۰۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      بازی اول دو بر یک باختیم

