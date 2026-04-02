باید به فکر دو حریف اصلی تیم ملی باشیم/ الان زمان آزمون و خطا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دو دیدار تدارکاتی به میزبانی شهر آنتالیا ترکیه به ترتیب رو در روی تیم‌های نیجریه و کاستاریکا قرار گرفت که شاگردان امیر قلعه‌نویی بازی اول را با نتیجه ۲ بر یک به حریف واگذار کردند اما در دیدار دوم موفق شدند با نتیجه ۵ بر صفر حریف خودشان را شکست دهند.

فرزاد آشوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اتفاقات اخیر اظهار داشت: در ابتدا می‌خواهم بگویم که سراسر اندوه و درد هستم از شرایطی که کشورمان در حال حاضر با آن درگیر است. شرایط سختی که هموطنانمان سپری می‌کنند. این تجاوز و حملات وحشیانه رنج بزرگی را برای مردم عزیزمان به همراه داشته و جان‌های بسیاری از هموطنانمان را گرفته است و امیدوارم که این شرایط به زودی پایان یابد و در یک شرایط بهتر با آرامش در کنار هم بتوانیم روزگار را سپری کنیم.

او در رابطه با بازی با کاستاریکا گفت: در مورد بازی تیم ملی با کاستاریکا معتقدم بعد از آزمون و خطاهای بسیاری که در این چند وقت شاهد آن بودیم آنچه که بازی با کاستاریکا به ما نشان داد این است که بازی با چهار مدافع و دو هافبک و نگه دارنده راهکاری است که بازیکنانمان با آن راحت تر هستند و مهارت بیشتری دارند و در اجرای خواسته های فنی بهتر هستند. باید در نظر بگیریم که ما زمان کوتاهی تا آغاز جام جهانی و شروع مسابقات داریم و اکنون زمانی نیست که دست به آزمون و خطاهای خیلی پردامنه و پرتکرار بزنیم بهتر است که با همین فلسفه جلو برویم.

کارشناس فوتبال تصریح کرد: بازی کردن امیرحسین حسین زاده در واقع جسارت و شادابی بیشتری را برای خط حمله ما به همراه داشت امیرحسین بازیکن فوق‌العاده‌ای است و میزان دوندگی و درگیرشوندگی‌ای خوبی با مدافعان حریف دارد. همین‌طور تغییر جایگیری‌های لحظه‌ای و آنی که از خودش نشان می‌دهد به خوبی خط دفاعی حریف را مشغول می‌کند و به این شکل دو هافبک کناره یا وینگرهای ما و همین‌طور مهدی طارمی که در بازی با کاستاریکا در نقش یک پلی میکر یا مهاجم سایه ایفای نقش می کرد در وظایف محوله، فضا و زمان بیشتری برای ضربه زدن به تیم حریف خواهد داشت.

آشوبی افزود: این مدل از بازی به ویژه در نیمه اول دیدار با کاستاریکا که بارها توانستیم با تغییر فاز فوق العاده و مثبت خودمان را از دفاع به حمله صاحب موقعیت کنیم و کاستاریکا را تحت فشار قرار بدهیم را پسندیدم.

او خاطرنشان کرد: به نظرم بازی دادن به محمد محبی و علی قلی زاده تصمیم موثر و خوبی بود. دو وینگری که هم تکنیک خوبی دارند هم سرعت و هم در مبحث تمام کنندگی می‌توانند به ما کمک کنند به این شکل ما یک گروه چهارنفره فوق‌العاده برای استفاده از فضاهایی که تیم کاستاریکا در اختیار ما قرار می‌داد را در اختیار داشتیم و به‌ خوبی هم موفق شدیم از آن استفاده کنیم.

آشوبی ادامه داد: نکته خیلی مهم این بود که توانستیم از موقعیت‌هایمان استفاده کنیم. من معتقدم نرخ تبدیل موقعیت ها به گل هایمان درصد بالایی داشت. ما به‌خوبی بعد از این‌که توپ رو از دست می‌دادیم به عقب برمی‌گشتیم و سعی می‌کردیم فضاها را از تیم حریف بگیریم البته که معتقدم در این بخش بسیار قوی‌تر و سریع‌تر و با مسئولیت‌پذیری بیشتری باید عمل کنیم به خاطر اینکه بازی در مقابل رقبای قوی‌تر با بازیکن‌های سطح بالاتر اهمال و کوتاهی ما در این مسئله می‌تواند عواقب بزرگ و سختی برایمان به همراه داشته باشد.

او تصریح کرد: با توجه به رقبایی که در جام جهانی قرار است با آنها روبرو بشویم (اگر نیوزیلند را نه به این معنا که تیم ضعیف است از پیش‌بازنده‌ بدانیم از این باب که قابل دسترس‌تر است و این تیم را در نظر نگیریم)، ما در مقابل مصر و بلژیک منطقی است که تیمی باشیم که فضاها را می‌بندد و توپ را در اختیار حریف قرار می‌دهد و از جلو آمدن آنها و ایجاد فضاهای پشت مدافعان حریف به بهترین شکل با داشتن بازیکن‌های سرعتی و خلاق می‌تواند استفاده کند. باید روی این پِلَن سرمایه‌گذاری بیشتر باشیم تا احتمال موفقیت را بالا ببریم.

او افزود: موردی که به‌ شدت کمبود آن در تیم ملی حس می‌شود، استفاده از ضربات شروع مجدد است. با توجه به مدل احتمالی بازی ما در جام جهانی ما باید برای استفاده از ضربات ایستگاهی و ضربات شروع مجدد دست کم دو یا چند ایده را دنبال کنیم. بخش بزرگی از گل های ایران مقابل کاستاریکا روی ضربات شروع مجدد به ثمر می رسد و داشتن ایده در این بخش خیلی مهم خواهد بود من فکر می کنم اگر این اتفاق رخ دهد، می توانیم موفقیت بیشتری را شاهد باشیم.

او در پایان گفت: ما در خط دفاعی به اعتقادم به اندازه کافی صاحب کیفیت ویژه و خاصی نیستیم و باید سختگیرتر باشیم یا دست کم صاحب راهکارها و ایده هایی باشیم که با تجمع بیشتر و ایجاد برتری عددی احتمال آسیب پذیری فردی را به شدت کاهش بدهیم.