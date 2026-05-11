  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

پیروزی روستوف در لیگ روسیه با گلزنی محمد محبی

پیروزی روستوف در لیگ روسیه با گلزنی محمد محبی

تیم فوتبال روستوف با گلزنی وینگر ایرانی خود موفق شد آکرون تولیاتی را در لیگ روسیه شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال روستوف و آکرون تولیاتی در هفته بیست و نهم لیگ روسیه امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت و از ساعت ۱۳:۳۰ به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود روستوف خاتمه یافت. ویکتور ملخین، محمد محبی و کیریل شچتینین سه گلزن روستوف در این بازی بودند.

محبی از ابتدا در ترکیب روستوف حضور داشت و در دقیقه ۳۹ موفق شد با شوتی از راه دور گل دوم تیمش را به ثمر برساند.

عمر ساکو هم زننده تنها گل آکرون تولیاتی در این دیدار بود. با کسب سه امتیاز این بازی روستوف ۳۳ امتیازی شد و در رده دهم جدول قرار گرفت.

کد مطلب 6826829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها