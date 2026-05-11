پیروزی روستوف در لیگ روسیه با گلزنی محمد محبی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال روستوف و آکرون تولیاتی در هفته بیست و نهم لیگ روسیه امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت و از ساعت ۱۳:۳۰ به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود روستوف خاتمه یافت. ویکتور ملخین، محمد محبی و کیریل شچتینین سه گلزن روستوف در این بازی بودند.

محبی از ابتدا در ترکیب روستوف حضور داشت و در دقیقه ۳۹ موفق شد با شوتی از راه دور گل دوم تیمش را به ثمر برساند.

عمر ساکو هم زننده تنها گل آکرون تولیاتی در این دیدار بود. با کسب سه امتیاز این بازی روستوف ۳۳ امتیازی شد و در رده دهم جدول قرار گرفت.