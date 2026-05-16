اعلام نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ که براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی شدند و در زمان مقرر نسبت به انتخاب رشته در این دانشگاه اقدام نمودهاند، میتوانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org با وارد نمودن کد دسترسی انتخاب رشته (عدد ۷ رقمی ذیل کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور) وکد ملی از نتیجه انتخاب رشته خود مطلع شوند.
مربیان رسمی آزمایشی و یا رسمی قطعی شاغل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که در زمان ثبتنام متقاضی استفاده از سهمیه مربیان بودهاند در صورت دعوت به مصاحبه در یک یا چند رشته/ محل انتخابی، لازم است در زمان ثبتنام به منظور مصاحبه مستندات لازم شامل نسخهای از آخرین حکم کارگزینی و موافقت دانشگاه محل خدمت خود را در قالب یک فایل Pdf بارگذاری کنند.
مربیان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی نیازی به بارگذاری فایل مذکور نخواهند داشت و این مرکز راساً نسبت به استعلام وضعیت آنها اقدام خواهد کرد. در صورت عدم احراز شرایط استفاده از امتیاز مربیان جهت این دسته از داوطلبان گزینش علمی آنها به صورت داوطلب آزاد انجام خواهد شد.
متقاضیانی که حداقل در یک کد رشته محل حدنصاب نمره علمی لازم برای مصاحبه را کسب نمودهاند، چنانچه تمایل به ثبتنام به منظور شرکت در مصاحبه را دارند لازم است نسبت به تکمیل فرم مشخصات بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ اقدام کنند.
بدیهی است در صورت عدم تکمیل فرم مربوطه از گزینش نهایی حذف خواهند شد. داوطلبانی که علاوه بر دانشگاه آزاد اسلامی در سایر دانشگاهها حدنصاب علمی لازم را به منظور مصاحبه کسب کرده و نسبت به تکمیل فرم صلاحیت عمومی اقدام نمودهاند نیازی به تکمیل مجدد این فرم نخواهند داشت.
نحوه و چگونگی ثبتنام متقاضیان به منظور شرکت در مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد شد.
نظر شما