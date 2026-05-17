۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

قطر: باید به یک توافق برای ممانعت از تشدید مجدد تنش‌ها دست یافت

وزارت خارجه قطر از رایزنی تلفنی نخست وزیر این کشور و وزیر خارجه عربستان در خصوص تحولات منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، وزارت خارجه قطر اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر این کشور به صورت تلفنی با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان در خصوص اوضاع منطقه رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش، گفتگوی تلفنی ۲ طرف قطری و سعودی در خصوص روند آتش بس میان ایران و آمریکا نیز بوده است.

نخست وزیر قطر در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت حمایت از تلاش های میانجی گرانه برای حل بحران کنونی از طریق گفتگو تاکید کرد.

وی اضافه کرد که باید به یک توافق پایدار با هدف ممانعت از تشدید مجدد تنش ها دست یافت.

پیشتر نیز نخست وزیر قطر با مقامات کویتی در خصوص تحولات منطقه و روند آتش بس مذکور رایزنی کرده بود.

