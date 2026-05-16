عملکرد سکوهای شبکه نمایش خانگی در جنگ رمضان تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن، نخستین نشست شورای راهبری انجمن سواد رسانهای ایران در سال ۱۴۰۵ با حضور مدیران و معاونان این انجمن به میزبانی مسعود ابراهیمی پیشکسوت حوزه رسانه و اطلاعرسانی برگزار شد.
در این جلسه محمدصادق افراسیابی عضو هیئت موسس و مدیرعامل انجمن سواد رسانهای ایران، امیر یوسفی عضو هیئت مدیره و معاون جذب، حفظ و ارتقاء سرمایههای انسانی انجمن، سید تقی کمالی مشاور علمی و پژوهشی انجمن، حمید بروغنی مشاور انجمن در حوزه مشارکتهای اجتماعی، الهه خوانساری معاونت آموزش، فاطمه نوری جهانگرد معاون امور استانها، آسیه یازرلو مدیر روابط عمومی و مسعود ابراهیمی پیشکسوت حوزه رسانه و اطلاعرسانی حضور داشتند.
افراسیابی در این نشست از عملکرد رسانههای جمعی و سکوهای شبکه نمایش خانگی و همچنین سریالها و برنامههای خوب پلتفرمها در ایام جنگ رمضان قدردانی و بیان کرد: سریالها و برنامههای خیلی خوبی در جنگ رمضان از شبکه نمایش خانگی بدون وقفه پخش شدند که ضرورت دارد انجمن سواد رسانه ای ایران به بهترین شکل از مدیران سکوهای شبکه نمایش خانگی قدردانی کند و عملکرد خوب آنها را تبلیغ و ترویج کند.
در ادامه این نشست امیر یوسفی عضو هیئت مدیره و معاون جذب، حفظ و ارتقاء سرمایه های انسانی بر سطحبندی مدرسان سواد رسانهای بر اساس دانش، مهارت و اثرگذاری تأکید و ایده اعطای ستارههای پنج گانه به مدرسین را مطرح کرد.
یوسفی در ادامه بیان کرد: فعالیت آموزشی تمام مدرسان انجمن در تمام استانهای کشور باید زیر نظر معاونت آموزش انجمن باشد و حضور مدرسین سواد رسانه ای انجمن در برنامه های رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی باید با هماهنگی روابط عمومی انجمن انجام شود.
در ادامه این نشست معاونین و مدیران انجمن گزارشی از عملکرد خود در سال ۱۴۰۴ ارائه کردند. همچنین مقرر شد پیش بینیهای لازم برای تأسیس دانشگاه علمی کاربردی انجمن سواد رسانهای ایران با پشتیبانی و حمایت برخی سازمانها و نهادهای داوطلب، تکمیل دفاتر نمایندگی انجمن در تمام استانهای کشور و معرفی نمایندگی های انجمن به وزارت کشور برای صدور حکم توسط استانداران و تأسیس فصلنامه علمی سواد رسانه ای با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شود.
این نشست با تأکید بر هویتبخشی به مدرسان رسمی انجمن و تولید پوستر و ویدئوی معرفی مدرسان سواد رسانه ای برای انتشار در فضای مجازی، پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی پایان یافت و در انتهای نشست آسیه یازرلو مدیر روابطعمومی انجمن با حفظ سمت به عنوان مشاور مدیرعامل انجمن معرفی شد.
