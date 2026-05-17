آخرین قیمت طلا، سکه و ارز در ۲۷ اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر، بر اساس نرخهای اعلامی در بازار، هماکنون قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۹ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان است. همچنین سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۱۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۱۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
در بازار سبزهمیدان، نیمسکه بهار آزادی ۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یکگرمی ۲۷ میلیون تومان معامله میشود.
هر مثقال طلا در بازار داخلی ۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ارزشگذاری شده و قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز به ۴۵۴۱ دلار رسیده است.
در همین حال، معاملات امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران با ادامه روند افزایشی نرخ ارزهای اصلی در بازار رسمی همراه بود؛ روندی که طی روزهای اخیر بهصورت تدریجی شکل گرفته است.
بر اساس نرخهای اعلامی، حواله دلار آمریکا امروز به ۱۴۸ هزار و ۸۲ تومان رسید و برای نخستین بار وارد کانال ۱۴۸ هزار تومان شد؛ موضوعی که تداوم مسیر صعودی این ارز در روزهای اخیر را نشان میدهد.
حواله درهم امارات نیز همسو با دلار افزایش یافت و در معاملات امروز به ۴۰ هزار و ۳۲۱ تومان رسید.
در همین حال، حواله یورو در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران با ثبت رقم ۱۷۲ هزار و ۱۴۴ تومان معامله شد و در سطحی بالاتر از نرخهای پیشین قرار گرفت.
نظر شما