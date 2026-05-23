قیمت طلا، سکه و ارز ۲ خرداد ۱۴۰۵؛ صعود دلار و درهم در بازار حواله

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر و تالار ارز و طلا، آخرین نرخ‌های اعلامی حکایت از نوسان قیمت‌ها در بازار طلا، سکه و ارزهای خارجی دارد. بر اساس این گزارش، هر گرم طلای ۱۸ عیار هم‌اکنون ۱۸ میلیون و ۷۶۸ هزار تومان و هر مثقال طلا در بازار داخلی ۸۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. این در حالی است که قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۴۵۱۰ دلار رسید.

در بازار مسکوکات، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۸۹ میلیون تومان و طرح قدیم ۱۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین در بازار سبزه‌میدان، نیم‌سکه با قیمت ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۲۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در بخش معاملات ارزی، داده‌های تالار حواله نشان‌دهنده تغییر جهت نرخ‌ها پس از یک دوره نوسان است. نرخ دلار آمریکا در بازار حواله امروز به ۱۴۸ هزار و ۲۲۸ تومان رسید که روندی صعودی را نشان می‌دهد. هم‌سو با دلار، درهم امارات نیز که پیش از این روند کاهشی داشت، با رشد محدود به نرخ ۴۰ هزار و ۳۶۱ تومان دست یافت. تحلیلگران معتقدند هم‌گرایی قیمت دلار و درهم نشان‌دهنده تنظیم لنگرگاه‌های ارزیِ تجارت خارجی با شاخص‌های تقاضای تجاری است.

در سوی دیگر بازار، یورو که در روزهای گذشته برخلاف انتظار معامله‌گران روند صعودی در پیش گرفته بود، امروز با چرخش محسوس قیمت مواجه شد و به نرخ ۱۷۱ هزار و ۹۸۲ تومان عقب‌نشینی کرد تا بخشی از افزایش قیمت روزهای اخیر خود را جبران کند.