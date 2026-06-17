افت دلار و یورو در مرکز مبادله؛ طلا در کانال ۱۵ میلیون

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر و مرکز مبادله ارز و طلا، هم‌اکنون قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار تومان است. همچنین سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۵۷ میلیون تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

در بازار سبزه‌میدان، نیم‌سکه بهار آزادی ۴۳ میلیون تومان، ربع‌سکه ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۲۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. هر مثقال طلا در بازار داخلی ۶۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده و قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز به ۴۳۲۸ دلار رسیده است.

در بخش ارز، نرخ فروش حواله دلار آمریکا که روز گذشته ۱۴۸ هزار و ۶۱۶ تومان بود، امروز به ۱۴۵ هزار و ۶۰۵ تومان کاهش یافت و افت ۳ هزار و ۱۱ تومانی را ثبت کرد. این در حالی است که دلار در بازار غیررسمی نیز از سطوح بالای ۱۷۰ هزار تومان به محدوده ۱۵۵ هزار تومان عقب‌نشینی کرده است.

یورو نیز در مرکز مبادله روندی نزولی داشت؛ به‌طوری‌که نرخ فروش حواله آن از ۱۷۲ هزار و ۳۷۶ تومان به ۱۶۹ هزار و ۱۲۸ تومان رسید و کاهش ۳ هزار و ۲۴۸ تومانی را تجربه کرد.

همچنین قیمت فروش حواله درهم امارات از ۴۰ هزار و ۴۶۷ تومان به ۳۹ هزار و ۶۴۷ تومان کاهش یافت و افت ۸۲۰ تومانی را ثبت کرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده عقب‌نشینی یکپارچه نرخ‌ها در بازار حواله است.