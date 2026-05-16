رئیس کرمی: در جنگ اخیر هیچ خدمتی تعطیل نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا رئیس کرمی، در نشست خبری به مناسبت هفته ملی سلامت و هفته ملی جمعیت، افزود: هفته سلامت هر ساله در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود و مبنایی است برای توجه جامعه به مسائلی اعم از بهداشت و حوزه سلامت بیشتر از پیش جلب شود.

وی ادامه داد: دو موضوع مهم در هفته سلامت اعم از تاب آوری و مدیریت بحران و دیگری رسانه و ترویج علمی فرهنگ سلامت وجود دارد که بحث سواد رسانه یکی از اهداف مهم وزارت بهداشت نیز هست.

رئیس کرمی اظهار داشت: همچنین در طول جنگ رمضان همکاران ما در بحث درمان بسیار عالی عمل کردند، به طوری که در ارائه خدمات مشکلی ایجاد نشد و مراکز ما هر خدمتی در حوزه بهداشت و درمان را که می توانست انجام دهد، از بیماران دریغ نکرد؛ در طول این جنگ اخیر هیچ خدمتی تعطیل نشد و حتی در حوزه دارو که شرایط کمی پیچیده‌تر بود نیز داروخانه ۱۳ آبان با تمام توان در خدمت مردم بوده است.

رئیس کرمی اظهار داشت: برای بهبود دسترسی مردم به خدمات درمانی و کاهش هزینه‌ها باید مراکز دولتی وابسته به دانشگاه گسترش پیدا کند.

وی افزود: در جنوب تهران بیمارستان‌های بهارلو و ضیائیان را در اختیار داریم، بیمارستان اسلامشهر نیز قرار است افتتاح شود و بیمارستان فیروزآبادی هم فعال است؛ با این حال، اجرای طرح ارجاع به‌صورت ضابطه‌مند باعث می‌شود در حوزه نوبت‌دهی و ارائه خدمات، برای افرادی که قرار است از طرف دانشگاه مراجعه کنند، امکان دسترسی آسان و بدون فوت وقت فراهم شود.

وی گفت: پزشکی خانواده در تمام روستاها اجرا می‌شود، اما اجرای کامل این طرح از اسلامشهر آغاز خواهد شد.

رئیس کرمی اظهار داشت: درمان مجروحان مرتبط با جنگ از ابتدای کار تا انتها به‌صورت رایگان انجام شده است و بیش از ۱۵۰۰ نفر از مجروحان جنگی در بیمارستان‌های ما خدمات دریافت کرده‌اند.

وی افزود: برای افرادی که در ارتباط با جنگ دچار مشکل شدند، از روز اول دستورالعمل ابلاغ شد و تمامی خدمات در مراکز دولتی به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: در بیمارستان‌ها درباره داروهای حیاتی به‌ندرت با مشکل مواجه شده‌ایم، اما در مورد داروهای سرپایی گاهی مشکلاتی ایجاد می‌شود؛ به‌ویژه وقتی برخی شرکت‌ها در اثر حوادث جنگ دچار آسیب می‌شوند. با این حال، این مشکلات به‌زودی برطرف خواهد شد و ما در حوزه داروهای حیاتی کمبود جدی نداشته‌ایم.

رئیس کرمی بیان کرد: همه دانشگاه‌ها برنامه‌های مشخصی در این زمینه دارند و به همکارانی که خارج از عرف علمی دارو تجویز می‌کنند، تذکر لازم داده می‌شود. وی افزود: این موضوع از گذشته نیز در دستور کار بوده و از جمله مسائلی است که در کشور با آن مواجه هستیم.

وی درباره هزینه تخت بیمارستانی اظهار داشت: برآورد دقیق قیمت تخت بیمارستانی امروز عملاً امکان‌پذیر نیست، اما تا سال ۱۴۰۴ این رقم حدود یک میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس کرمی در ادامه گفت: شهرستان اسلامشهر در جنوب غرب تهران واقع شده و منظور ما از کمبود تخت، بیشتر خود تهران بود که همچنان با کمبود مواجه است.

وی افزود: با این حال، در اسلامشهر ۴۰۰ تخت به بهره‌برداری خواهد رسید و با راه‌اندازی این بیمارستان، این شهرستان از نظر تخت بیمارستانی کمبودی نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: در جنوب تهران جمعیتی حدود دو میلیون نفر زندگی می‌کنند، در حالی که تعداد تخت‌های بیمارستانی این منطقه به هزار تخت هم نمی‌رسد.

رئیس کرمی افزود: در منطقه ۱۹ هیچ بیمارستانی وجود ندارد و در منطقه ۱۸ نیز ظرفیت موجود پاسخگوی نیاز مردم آن منطقه نیست.