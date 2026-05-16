۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

کشف ۵۳ ماینر غیرمجاز در تبریز؛ صرفه‌جویی معادل برق ۴۷۷ خانه

تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از کشف و جمع‌آوری ۵۳ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در محدوده امور برق قراملک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرج‌نیا روز شنبه با اشاره به اینکه بخشی از ناترازی انرژی به فعالیت دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز مربوط است، گفت: این مراکز به دلیل مصرف بالای برق و استفاده غیرقانونی از شبکه، موجب اختلال در برق‌رسانی، افزایش فشار بر شبکه و آسیب به وسایل برقی شهروندان می‌شوند.

وی گفت: با کشف و جمع‌آوری ۵۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در تبریز، به اندازه مصرف برق ۴۷۷ واحد مسکونی در شبکه برق صرفه‌جویی شد.

وی افزود: بر اساس ابلاغ شرکت توانیر، انشعاب‌هایی که به‌صورت غیرقانونی برای استخراج رمزارز استفاده شوند، به‌ویژه در منازل، فروشگاه‌ها و دامداری‌ها، شناسایی و قطع خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز اظهار کرد: با همکاری واحد رسیدگی به انشعابات غیرمجاز، دفتر حراست، امور برق قراملک، دادستانی مرکز استان و فرماندهی انتظامی، یک مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز شناسایی و ۵۳ دستگاه ماینر از آن جمع‌آوری شد.

به گفته وی، هر دستگاه ماینر با مصرف حدود ۳ کیلووات در ساعت، روزانه ۷۲ کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کند که معادل مصرف برق ۹ واحد مسکونی است؛ بنابراین جمع‌آوری این دستگاه‌ها معادل صرفه‌جویی در مصرف برق ۴۷۷ واحد مسکونی است.

فرج‌نیا همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت ماینرهای غیرمجاز، از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ شرکت توانیر یا تماس با مرکز ۱۲۱ گزارش دهند و از پاداش یک تا ۳۲۰ میلیون تومانی بهره‌مند شوند.

