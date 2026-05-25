مماشات با متخلفان برق تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محمد الهداد مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، امروز دوشنبه 4 خرداد 1405 در آیین آغاز در مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق «مهتاب»، با اعلام هشدار نسبت به هدررفت انرژی در شبکه، از عملیاتیسازی مدل جدید مقابله هوشمند با تخلفات خبر داد و بر ضرورت برخورد ریشهای با انشعابات غیرمجاز بهمنظور صیانت از حقالناس و برقراری عدالت در توزیع انرژی تأکید کرد.
اله داد ضمن تشریح شرایط حساس صنعت برق و ضرورت اتخاذ رویکردهای تحولی در شبکه توزیع، نقشه راه جدید این شرکت برای کاهش ۵ درصدی ناترازی را ترسیم کرد.
وی با انتقاد از گزارشهای عملکردی که تنها بر ابعاد ظاهری و کمّی تمرکز دارند، اظهار داشت: مانور به معنای تمرین عملیاتیِ تأثیرگذار است. آمارسازیهای تشریفاتی و گزارشهایی که تنها به تعداد ناچیز کابلهای جمعآوری شده محدود میشوند، بههیچوجه مورد قبول نیست. کارِ ماندگار یعنی اصلاح زیرساخت؛ بهگونهای که پس از جمعآوری انشعاب غیرمجاز، بلافاصله فرآیند قانونیسازی از طریق نصب کنتور و تعیین تکلیفِ انشعاب انجام شود تا امکان بازگشت متخلف به مسیر غیرقانونی از بین برود.
بازگشت ۸۰۰ مگاوات به شبکه با تکیه بر مدیریت مصرف
الهداد با بیان اینکه در شرایط کنونی و با توجه به محدودیتهای سوخت نیروگاهی، کاهش ۵ درصدی بار، تکلیفی حیاتی است، خاطرنشان کرد: در حالی که احداث نیروگاههای جدید فرآیندی زمانبر و هزینهبر است، شما در بخش توزیع ثابت کردید که با مدیریت دقیق، میتوان ناترازی را مهار کرد. ۸۰۰ مگاوات باری که تاکنون از طریق شناسایی کنتورهای معیوب و برقهای غیرمجاز به شبکه بازگشته، عملاً معادل ظرفیت مورد نیاز صنایع کلیدی کشور از جمله پتروشیمیهاست که چرخ تولید کشور را میچرخانند.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر پارادایم در شناسایی تخلفات افزود: زمانی شناسایی برق غیرمجاز در شبکههای سیمی ساده بود، اما با استفاده گسترده از کابلهای خودنگهدار و حرفهایتر شدن دستکاریها، باید به سمت دادهکاوی هوشمند حرکت کنیم. ترکیب اطلاعات سامانه GIS، دادههای کنتورهای مادر (MDM) و گزارشهای مردمی، ابزارهای نوین ما برای رصد دقیق متخلفان حرفهای و برجسازان یا کارگاههایی است که بهطور ساختاریافته اقدام به دستکاری شبکه میکنند.
هشدار به متخلفان؛ از ابطال پروانه تا وصول خسارت
مدیرعامل توانیر در خصوص برخورد با قانونشکنان، بهویژه در حوزه استخراج رمزارز، تصریح کرد: در حال حاضر یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق از متخلفانی داریم که با نصب ماینر، به شبکه آسیب زدهاند. دستور کار ما علاوه بر صدور صورتحساب قانونی و اخذ خسارت شبکه، برخورد قضایی است. در موارد خاص که دامداری یا واحد تولیدیِ دارای پروانه، اقدام به استخراج غیرقانونی رمزارز کرده، پیگیر ابطال پروانه فعالیت آنان هستیم تا بدانند صنعت برق محل کسب سود نامشروع از اموال عمومی نیست.
الهداد با صراحت درباره سلامت اداری مجموعه گفت: بر اساس ابلاغیه وزیر نیرو، کوچکترین مماشات یا همکاری همکاران ما با متخلفان (از جمله در وصل مجدد برق مراکز غیرمجاز)، با برخورد قاطع و در صورت اثبات، با اخراج همراه خواهد بود. ما روی لبه تیغ حرکت میکنیم و حقالناس، خط قرمز ماست.
حمایت تمامقد از نیروهای عملیاتی
مدیرعامل توانیر با ادای احترام به جانبازان و شهدای صنعت برق، تأکید کرد: کار در خط مقدمِ مقابله با تخلفات، پرخطر و تنشزاست. شرکتهای توزیع موظفاند پاداش نیروهای اجرایی را بهموقع پرداخت کنند و اگر در حین عملیات خسارتی به تجهیزات شخصی یا ایمنی نیروها وارد شد، شرکت مسئول جبران آن است. حفظ سلامت و جان همکاران زبده و پاکدست ما در این شرایط سختِ کاری، اولویت اول است و نباید به بهانه بهرهوری، ایمنی قربانی شود.
