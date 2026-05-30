  1. استانها
  2. تهران
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

ماینرهای غیرمجاز برق هزار خانوار تهرانی را مصرف می‌کردند

ماینرهای غیرمجاز برق هزار خانوار تهرانی را مصرف می‌کردند

تهران- سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از کشف و جمع‌آوری ۱۱۸ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز از ابتدای سال جدید تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی،بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف و جمع‌آوری ۱۱۸ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز از ابتدای سال جدید تا کنون در استان تهران خبر داد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۳ مزرعه رمزارز در شهرستان‌های استان تهران شناسایی و ۱۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز از این مزارع جمع‌آوری و جهت امحا به مراجع قانونی تحویل شده است.

وی با اشاره به تأثیر این کشفیات در کاهش مصرف برق تصریح کرد: با جمع‌آوری این تعداد ماینر، از مصرف غیرمجاز ۴۰۱ کیلووات انرژی برق جلوگیری شد که این میزان معادل مصرف برق ۹۶۳ خانوار در فصول گرم سال است.

محمودی در ادامه افزود: از آغاز اجرای طرح شناسایی و کشف رمزارزها تاکنون، مجموع کشفیات در شهرستان‌های استان تهران به ۶۱۶ مزرعه و ۹ هزار و ۷۳۸ دستگاه ماینر رسیده که این امر صرفه‌جویی ۲۲ هزار و ۳۹۸ کیلوواتی در مصرف برق (معادل مصرف نزدیک به ۵۴ هزار خانوار) را به همراه داشته است.

کد مطلب 6844814

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها