به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی،بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف و جمع‌آوری ۱۱۸ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز از ابتدای سال جدید تا کنون در استان تهران خبر داد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۳ مزرعه رمزارز در شهرستان‌های استان تهران شناسایی و ۱۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز از این مزارع جمع‌آوری و جهت امحا به مراجع قانونی تحویل شده است.

وی با اشاره به تأثیر این کشفیات در کاهش مصرف برق تصریح کرد: با جمع‌آوری این تعداد ماینر، از مصرف غیرمجاز ۴۰۱ کیلووات انرژی برق جلوگیری شد که این میزان معادل مصرف برق ۹۶۳ خانوار در فصول گرم سال است.

محمودی در ادامه افزود: از آغاز اجرای طرح شناسایی و کشف رمزارزها تاکنون، مجموع کشفیات در شهرستان‌های استان تهران به ۶۱۶ مزرعه و ۹ هزار و ۷۳۸ دستگاه ماینر رسیده که این امر صرفه‌جویی ۲۲ هزار و ۳۹۸ کیلوواتی در مصرف برق (معادل مصرف نزدیک به ۵۴ هزار خانوار) را به همراه داشته است.