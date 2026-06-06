به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرج‌نیا روز شنبه با بیان اینکه بخشی از ناترازی انرژی ناشی از فعالیت دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز است، اظهار کرد: فعالیت مراکز استخراج رمزارز به دلیل مصرف بالای برق و استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع، موجب تحمیل فشار به شبکه، اختلال در برق‌رسانی و آسیب به تجهیزات و وسایل برقی شهروندان می‌شود.

وی افزود: بر اساس ابلاغ شرکت توانیر، انشعاب‌هایی که به‌صورت غیرقانونی برای استخراج رمزارز مورد استفاده قرار می‌گیرند، به‌ویژه در منازل، واحدهای تجاری، کارگاه‌ها و دامداری‌ها، شناسایی و جمع‌آوری شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اشاره به اقدامات مستمر این شرکت در راستای شناسایی و مقابله با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، گفت: با تلاش همکاران واحد رسیدگی به انشعابات غیرمجاز، همکاری دفتر حراست و امور برق خسروشاه و همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط، یک مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در محدوده تحت پوشش امور برق خسروشاه شناسایی و از این مرکز ۱۷ دستگاه ماینر غیرمجاز جمع‌آوری شد.

هر دستگاه استخراج رمزارز با احتساب توان مصرفی ۳.۸ کیلووات ، روزانه حدود ۹۱ کیلووات‌ساعت انرژی مصرف می‌کند. با توجه به اینکه میانگین مصرف ماهانه هر خانوار حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلووات‌ساعت است، مصرف هر دستگاه ماینر معادل مصرف برق ۱۱ واحد مسکونی برآورد می‌شود. بنابراین با کشف و جمع‌آوری این ۱۷ دستگاه، به میزان مصرف متعارف ۱۹۲ واحد مسکونی در مصرف انرژی برق صرفه‌جویی شده است.

شهروندان و مشترکان محترم می‌توانند از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ شرکت توانیر یا تماس با مرکز ۱۲۱، مزارع ماینرهای غیرمجاز را گزارش کرده و از پاداش‌های تعیین‌شده بهره‌مند شوند.