کشف ۹ دستگاه ماینر غیرمجاز قاچاق در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی ظهر پنجشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در سطح شهر موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۲۵ این شهرستان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی و با همکاری عوامل اداره برق در بازرسی از محل های شناسایی شده تعداد ۹ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ محمد نعمتی با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش ریالی دستگاه های کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند بیان داشت: در این راستا ۱ نفر دستگیر و بهمراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضایی معرفی شدند.