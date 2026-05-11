به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، آسمان بیشتر مناطق استان از دوشنبه ۲۱ اردیبهشت، همراه با وزش باد ملایم خواهد بود. با این حال، انتظار میرود در ساعات بعد از ظهر، افزایش ابر را شاهد باشیم و در برخی نقاط، رگبار باران و رعد و برق رخ دهد.
ورود سامانه بارشی از سهشنبه؛ هشدار آبگرفتگی و سیل
از فردا، سهشنبه ۲۲ اردیبهشت، با ورود سامانه بارشی به استان، شاهد تغییر جهت جریانات و وزش باد جنوبی (گرمیج) خواهیم بود که گاهی با سرعت تند تا نسبتاً شدید همراه خواهد بود. در این شرایط، رگبار باران، رعد و برق و در مناطق مستعد، احتمال بارش تگرگ پیشبینی میشود.
این ناپایداریهای جوی تا اواخر وقت روز چهارشنبه، ۲۳ اردیبهشت، ادامه خواهد داشت. به همین دلیل، آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیلها و رودخانههای فصلی دور از انتظار نیست. لذا توصیه میشود تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی در نظر گرفته شود.
احتمال گرد و غبار در روزهای سهشنبه و چهارشنبه
همچنین در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، به دلیل نفوذ گرد و غبار فرا منطقهای از مناطق غربی کشور، احتمال وقوع گرد و غبار در برخی نقاط استان وجود دارد.
کاهش شدت ناپایداریها در پایان هفته
در روزهای پایانی هفته (پنجشنبه و جمعه)، از شدت ناپایداریها کاسته خواهد شد. با این وجود، همچنان در ساعات بعد از ظهر و عصر، در نواحی کوهستانی مناطق مرکزی و جنوبی، بارش پراکنده باران انتظار میرود.
