به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده، در خطبههای این هفته نماز جمعه اصلاندوز با اشاره به خستگی ترامپ و ابتکار ایران در بستن تنگه هرمز، اظهار کرد: تبعیت از رهبری حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، نادیده گرفتن مخالفخوانها، تشکیل قرارگاه اقتصادی، و جهاد صرفهجویی و مواسات. رمز پیروزی را «اتحاد با محوریت ولایت، حضور در صحنه و «صرفهجویی» دانست.
وی افزود: همانطور که امت مبعوث داریم، امام مبعوث نیز داریم. اشراف و تدبیر رهبری برای همکاران قدیمی حیرتآور است و شکر عملی این نعمت، تبعیت و همراهی با ولیّ است. جامعهای که در آن مواسات باشد، جامعهای زنده، گرم و مقاوم است و مواسات رمز عزت و ماندگاری جامعه میباشد.
امام جمعه اصلاندوز با اشاره به نگرانی مستاجران، از مالکان خواست به جای حداکثرسازی سود، انصاف را رعایت کنند. وضعیت شغلی، درآمد و تعداد فرزند مستاجر را جویا شوند و افزایش منصفانه پیشنهاد دهند. او هشدار داد که اجارههای نجومی به حاشیهنشینی، مهاجرت اجباری و از هم پاشیدگی خانواده میانجامد و انصاف فراتر از قانون، ضامن آرامش جامعه مسکونی است.
حجت الاسلام جعفرزاده جنگ اقتصادی مدرن را طراحی شده برای فلج سازی نظام اقتصادی دانست و تأکید کرد غلبه بر آن با شعارهای پوپولیستی یا انفعال ممکن نیست. راهکار میانی، حکمرانی چابک، استفاده حداکثری از فرصتهای دل تحریم (صنایع جایگزین واردات، تجارت با همسایگان) و کاهش وابستگی به نفت است.
وی در پایان نمازگزاران را به شرکت در پویش همدل دعوت کرد.
