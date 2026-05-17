به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست همزمان با ۲۷ اردیبهشت، روز ملی روابط عمومی و ارتباطات، در نشست با هیأت رییسه منتخب شورای هماهنگی روابط عمومیهای آذربایجان شرقی بر اهمیت توجه مدیران به حوزه روابطعمومی در سازمانهای مختلف تاکید کرد و افزود: روابطعمومی ها حلقه وصل مردم و مسئولان هستند. هر چقدر به روابط اهمیت بیشتری بدهیم، جایگاه کارکردی سازمان ارتقا پیدا میکند. این هنر روابطعمومی است که موضوعات و مسائل مختلف سازمان را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مردم و مخاطبان انتقال دهد و مسایل جامعه و مردم را هم به مدیران سازمانها انتقال دهد.
وی ادامه داد: شرایط ما نسبت به سالهای قبل پیچیدهتر شده است بر این اساس، روابطعمومیها باید تفکر پویا داشته باشند و مطابق با اقتضائات و شرایط مختلف به وظایف خود عمل کنند.
مدیران دستگاهها برای ارتقای جایگاه روابط عمومیها تلاش کنند
رییس شورای هماهنگی روابط عمومیها و استاندار آذربایجان شرقی درباره نقش مدیران دستگاهها در ارتقای جایگاه روابط عمومی ها نیز گفت: اگر نگاه مدیران دستگاهها به روابطعمومی حرفهای نباشد و برای پاسخگویی به جامعه و افکار عمومی بیتوجه باشند، نمیتوانند موفق و ماندگار باشند. مدیران ارتباطگستر و موفق، اهمیت افکار عمومی و روابط عمومی را درک میکنند.
سرمست در ادامه به تلاشهای شبانهروزی دستگاههای مختلف آذربایجان شرقی در طول جنگ تحمیلی سوم برای خدمترسانی اشاره کرد و افزود: یکی از کارهای مهم روابطعمومیها همین است که تلاش کنند تا کارها و خدمات ماندگار دستگاه متبوع خود را شناسایی و برجسته کنند و بهصورت رسمی و غیررسمی، این خدمات را به مردم نشان دهند و امید، رضایتمندی و نشاط مردم را افزایش دهند.
شورای هماهنگی روابط عمومی، بهصورت شبکه واحد و هماهنگ عمل کند
وی در ادامه بر ضرورت همافزایی روابط عمومی ها و نقش مهم شورای هماهنگی روابطعمومیهای استان در این زمینه تاکید کرد و گفت: روابطعمومی ها هر کدام ظرفیتها و ارتباطات مختلفی دارند که باید برای نیل به اهداف مشترک به طور همافزا عمل کنند و نقش شورای هماهنگی روابطعمومیهای استان در این زمینه برجسته است. این شورا باید بتواند با استفاده از ظرفیت روابطعمومی همه دستگاههای استان، جایگاه این نهاد را در استان به سمت رشد و تعالی سوق دهند.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه واکنش روابطعمومیها در مسایل مختلف باید اقناعی باشد، اظهار کرد: به فرض در جایی و در مورد موضوعی اطلاعات اشتباهی منتشر میشود، واکنش روابطعمومیها در چنین مواردی باید اقناعی باشد و با انتشار دقیق اطلاعات به روشنگری موضوع و رفع ابهامات کمک کند وگرنه با تکذیب کردن صرف، موضوع حل نمیشود.
رییس شورای هماهنگی روابط عمومی های استان آذربایجان شرقی در ادامه گفت: در ایام جنگ تحمیلی سوم دستگاههای مختلف بهخصوص دستگاههای استان با چالشهای متعددی مواجه بودند خوشبختانه با عملکرد درخشان آنها، اوضاع طوری مدیریت شد که شوک جنگ به جامعه وارد نشد. در این میان روابط عمومی برخی دستگاههای مسئول در اطلاع رسانی مناسب و امیدبخشی به جامعه عملکرد خوبی داشتند.
وی اظهار کرد: تامین امنیت روانی، امنیت شغلی و امنیت اجتماعی در دوران جنگ تحمیلی سوم با وجود افزایش چهل درصدی جمعیت، به صورت کامل انجام شد. هیچ کمبودی در جامعه احساس نشد و آرامش به طور کامل برقرار بود.
سرمست تصریح کرد: در طول جنگ بیش از دو هزار بمب و موشک به استان آذربایجان شرقی اصابت کرد. آذربایجان شرقی در کنار چند استان دیگر بیشترین حملات را تحمل کرد. نیروهای نظامی و امنیتی شجاعانه جهاد کردند. مسئولیت پشتیبانی لجستیکی جنگ، پشتیبانی حضور درخشان مردم در میدان، تامین امنیت مردم و مسئولان، پایداری تولید، تنظیم بازار، تداوم خدمات بهخصوص در حوزه انرژی، درمان، نان، آب و... برعهده دولت بود. در هیچ یک از این حوزهها، کمبود، چالش و مشکلی در طول جنگ پیش نیامد. مردم شریف و فهیم آذربایجان همانند همه دورههای قبلی، در جنگ تحمیلی سوم نیز با هوشمندی، از آزمون سخت جنگ سربلند بیرون آمدند.
روابط عمومی دستگاهها مسئول روایت خدمات دولت هستند
استاندار آذربایجان شرقی گفت: مسئولیت روابط عمومی در روایت خدمات دولت بسیار جدی و حساس است. روابطعمومی هم باید اطلاع رسانی کند و هم باید مسایل را طوری تبیین کند که جامعه دچار سوءتفاهم و دوقطبی نشود تا امنیت روانی مردم حفظ شود.
رییس شورای هماهنگی روابط عمومی های استان آذربایجان شرقی در بخش پایانی سخنان خود به برخی قرائتهای تفرقه افکنانه در مسایل اخیر کشور اشاره کرد و افزود: پس از جنگ تحمیلی سوم دشمنان علیه کشورمان و مجاهدتها و مقاومت تاریخی نیروهای مسلح و مردم، برخی قرائتهای تفرقه افکنانه در جامعه به صورت محدود انتشار داده میشود و نقش روابطعمومی ها در این فضا برای حفظ انسجام ملی و آرامش مردم بسیار حساس و مهم است.
در این دیدار هریک از اعضای هیات رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی، به سه سوال استاندار آذربایجان شرقی پاسخ دادند. سوال اول، تبیین عملکرد آنها در حوزه روابط عمومی در سازمان متبوع خودشان بود. سوال دوم استاندار، مربوط به برنامههای هر یک از اعضا در دور جدید فعالیت شورای هماهنگی و سوال سوم انتظار آنها از استاندار در حوزه روابط عمومی بود.
در پایان این دیدار، احکام اعضای هیات رییسه و بازرسان شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان آذربایجان شرقی از سوی استاندار که طبق اساسنامه، ریاست این شورا را برعهده دارد، تقدیم شد.
