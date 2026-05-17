۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴

آذربایجان شرقی در مسیر تبدیل به قطب فناوری شمال‌غرب کشور

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: با تکیه بر ظرفیت‌های دانشگاهی، صنعتی و نیروی انسانی متخصص، این استان در مسیر تبدیل شدن به قطب فناوری شمال‌غرب کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در آیین بهره‌برداری از ۲۴۳ پروژه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اعتباری بالغ بر ۱.۱ همت، این پروژه‌ها را نقطه عطفی در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال استان دانست.

وی با تأکید بر اهمیت کیفیت اجرای پروژه‌ها و پایداری شبکه‌های ارتباطی افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پایدار از مهم‌ترین الزامات رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود فضای کسب‌وکار در استان است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه فناوری اظهار کرد: با توجه به توانمندی‌های دانشگاهی، صنعتی و وجود نیروی انسانی متخصص، آذربایجان شرقی می‌تواند به یکی از قطب‌های فناوری در شمال‌غرب کشور تبدیل شود و مزیت رقابتی آن در آینده بر پایه کیفیت شبکه‌های ارتباطی، ظرفیت پردازش داده و خدمات هوشمند شکل خواهد گرفت.

سرمست که در این مراسم با حضور محمد حاتمی‌زاده معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سخن می‌گفت، ادامه داد: حجم پروژه‌های اجرا شده در شش ماه گذشته قابل توجه بوده اما برای مدیریت استان، کیفیت اجرای طرح‌ها و نتایج عملیاتی آن‌ها اهمیت بیشتری دارد.

وی با قدردانی از همراهی مسئولان وزارت ارتباطات در پیگیری مسائل استان گفت: حضور میدانی مسئولان و بررسی مشکلات از نزدیک، به تسریع در روند اجرای پروژه‌ها و دستیابی به نتایج عملیاتی کمک کرده است.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با تأکید بر نقش زیرساخت‌های ارتباطی در توسعه استان بیان کرد: امروز توسعه هر منطقه‌ای بدون زیرساخت پایدار ارتباطی امکان‌پذیر نیست و شاخص‌هایی مانند سرعت تبادل داده، پوشش فیبر نوری، پایداری شبکه و امنیت اطلاعات تأثیر مستقیمی بر بهره‌وری صنعتی و کیفیت خدمات عمومی دارند.

وی سه رویکرد اصلی استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را توسعه شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها به‌ویژه در مناطق صنعتی و کم‌برخوردار، حرکت به سمت حکمرانی هوشمند از طریق توسعه سامانه‌ها و خدمات غیرحضوری و همچنین حمایت از زیست‌بوم فناوری و اقتصاد دیجیتال با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و صنایع عنوان کرد.

سرمست در پایان تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت ارتباطی و پایداری شبکه، گامی مهم در تقویت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و ارتقای جایگاه آذربایجان شرقی در این حوزه محسوب می‌شود.

