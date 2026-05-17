به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در آیین بهرهبرداری از ۲۴۳ پروژه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اعتباری بالغ بر ۱.۱ همت، این پروژهها را نقطه عطفی در توسعه زیرساختهای دیجیتال استان دانست.
وی با تأکید بر اهمیت کیفیت اجرای پروژهها و پایداری شبکههای ارتباطی افزود: توسعه زیرساختهای ارتباطی پایدار از مهمترین الزامات رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود فضای کسبوکار در استان است.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه فناوری اظهار کرد: با توجه به توانمندیهای دانشگاهی، صنعتی و وجود نیروی انسانی متخصص، آذربایجان شرقی میتواند به یکی از قطبهای فناوری در شمالغرب کشور تبدیل شود و مزیت رقابتی آن در آینده بر پایه کیفیت شبکههای ارتباطی، ظرفیت پردازش داده و خدمات هوشمند شکل خواهد گرفت.
سرمست که در این مراسم با حضور محمد حاتمیزاده معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سخن میگفت، ادامه داد: حجم پروژههای اجرا شده در شش ماه گذشته قابل توجه بوده اما برای مدیریت استان، کیفیت اجرای طرحها و نتایج عملیاتی آنها اهمیت بیشتری دارد.
وی با قدردانی از همراهی مسئولان وزارت ارتباطات در پیگیری مسائل استان گفت: حضور میدانی مسئولان و بررسی مشکلات از نزدیک، به تسریع در روند اجرای پروژهها و دستیابی به نتایج عملیاتی کمک کرده است.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با تأکید بر نقش زیرساختهای ارتباطی در توسعه استان بیان کرد: امروز توسعه هر منطقهای بدون زیرساخت پایدار ارتباطی امکانپذیر نیست و شاخصهایی مانند سرعت تبادل داده، پوشش فیبر نوری، پایداری شبکه و امنیت اطلاعات تأثیر مستقیمی بر بهرهوری صنعتی و کیفیت خدمات عمومی دارند.
وی سه رویکرد اصلی استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را توسعه شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری و افزایش تابآوری زیرساختها بهویژه در مناطق صنعتی و کمبرخوردار، حرکت به سمت حکمرانی هوشمند از طریق توسعه سامانهها و خدمات غیرحضوری و همچنین حمایت از زیستبوم فناوری و اقتصاد دیجیتال با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و صنایع عنوان کرد.
سرمست در پایان تأکید کرد: اجرای این پروژهها علاوه بر افزایش ظرفیت ارتباطی و پایداری شبکه، گامی مهم در تقویت زیرساختهای اقتصاد دیجیتال و ارتقای جایگاه آذربایجان شرقی در این حوزه محسوب میشود.
