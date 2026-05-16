۱۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در پیرانشهر کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه اظهار کرد: پرونده قاچاق هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل به ارزش ۸۳۷ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پیرانشهر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت کشف شده به پرداخت یک میلیارد و ۶۷۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ ۸۳۷ میلیون ریال معادل ارزش ریالی سوخت از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۱۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان پیرانشهر سوخت قاچاق را در حین کنترل خودروهای عبوری از یک دستگاه خودروی وانت نیسان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.