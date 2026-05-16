توقیف ۲۳ دستگاه خودروی متخلف و هنجارشکن در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان گوروئی عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: پیرو مطالبات مردمی و گزارش‌های دریافتی درباره ایجاد مزاحمت صوتی، سرعت غیرمجاز و ایجاد حرکات حادثه ساز توسط برخی خودروها، پیگیری و توقیف خودروهای هنجارشکن در دستور کار پلیس راهور قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس راهور پس از هماهنگی قضائی با حضور میدانی و بهره‌گیری از ظرفیت و امکانات موجود موفق شدند ۲۳ دستگاه خودروی هنجارشکن را متوقف و به پارکینگ منتقل کنند.

فرمانده انتظامی آبادان ادامه داد: این خودروها با تغییر در ساختار خودرو و نصب اگزوزهای غیرمتعارف موجب آلودگی صوتی و سلب آرامش شهروندان شده بودند.

سرهنگ گوروئی از توقیف ۴۳ دستگاه موتورسیکلت طی ۴۸ ساعت گذشته و معرفی افراد متخلف به دادسرا خبر داد و تأکید کرد: آرامش و امنیت روانی شهروندان خط قرمز پلیس است و برخورد قانونی با هرگونه رفتار هنجارشکنانه و مخاطره‌آمیز در حوزه ترافیک کماکان توسط رده‌های انتظامی و راهور انجام می‌شود.