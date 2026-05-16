به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، این نشست از ۱۸ تا ۲۳ می ۲۰۲۶ مصادف با ۲۸ خرداد تا ۲ تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی سازمان جهانی بهداشت برگزار می شود و وزرا و مقامات عالی رتبه حوزه سلامت کشورهای عضو، درباره مهم ترین اولویت ها و چالش های نظام سلامت جهانی به تبادل نظر خواهند پرداخت.

نشست امسال WHA۷۹ در شرایطی برگزار می شود که نظام سلامت جهانی با چالش هایی همچون کاهش منابع مالی سلامت، نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت، تغییرات اقلیمی، آمادگی برای همه گیری ها، بیماری های غیرواگیر و ضرورت تقویت پوشش همگانی سلامت مواجه است.

از محورهای اصلی مذاکرات این دوره می توان به تقویت نظام مراقبت های اولیه سلامت، اصلاح معماری سلامت جهانی، تأمین مالی پایدار حوزه بهداشت، آمادگی و پاسخ به بحران های بهداشتی، سلامت و تغییرات اقلیمی و توسعه همکاری های بین المللی در حوزه سلامت اشاره کرد.

وزیر بهداشت کشورمان در جریان این سفر، علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی، در نشست های تخصصی و دیدارهای دوجانبه با مقامات سازمان جهانی بهداشت و وزرای بهداشت کشورهای مختلف نیز شرکت خواهد کرد.

پیگیری همکاری های فنی و تخصصی، توسعه دیپلماسی سلامت و بررسی راهکارها و همکاری های مشترک برای ارتقای شاخص های بهداشتی از مهم ترین اهداف این سفر عنوان شده است.