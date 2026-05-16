غمامی: با قوانین حقوقی جنایتکاران را پای میز محاکمه خواهیم کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی غمامی معاون حقوقی وزیر دادگستری در جلسه هماهنگی حقوقی و قضایی رسیدگی به خسارات جنگ در شهر بندرعباس با اشاره تاکید رهبر شهید انقلاب در مورد اقدام حقوقی علیه جنایتکاران در محاکم بین المللی اظهار کرد: ما در دو حوزه داخلی و خارجی پیگیری حقوقی را در دستور کار داریم.

وی افزود: مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی از جمله مطالبات حقوقی در پرونده جنایت در میناب است.

معاون وزیر دادگستری عنوان کرد: در زمان جنگ باید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه رعایت شود و این قوانینی است که خود غربی‌ها نوشته اند اما در عمل اجرا نمی کنند.

غمامی خاطرنشان کرد: ما به استناد همین قوانین آنها را پای میز محاکمه خواهیم کشاند و مطالبات مادی و معنوی را از آنها اخذ خواهیم کرد.