۴۶ درصد متقاضیان وام ازدواج در زنجان موفق به دریافت تسهیلات نشدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ذوالقدر به مناسبت هفته ملی ازدواج و هفته ملی جمعیت گفت: از جمله اقدامات این معاونت در سال جاری، راهاندازی اتاق عقد رایگان با همکاری استانداری و خیرین است.

وی افزود: هدف از این طرح، ارائه خدمات رایگان در حوزه ازدواج و کاهش هزینه های مرتبط با آن است.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان تصریح کرد: این اتاق عقد زیبا و در شأن جوانان زنجانی طراحی شده و خدمات پذیرایی را نیز شامل میشود. این اقدام گامی مهم در جهت تسهیل ازدواج جوانان و کاهش هزینه‌های اولیه آن به شمار میرود.

ذوالقدر درباره پرداخت وام ازدواج نیز گفت: بسیاری از متقاضیان به دلیل مشکلات موجود سراغ بانک های خصوصی نمی روند و همین امر فشار بر بانکهای دولتی را افزایش داده است.

وی با اشاره به آمارهای پیشین خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۱۰ هزار و ۹۰۰ فقره وام ازدواج به استان تخصیص یافت و ۲ هزار و ۷۹۳ نفر در صف انتظار بودند. در سال ۱۴۰۳ نیز ۹ هزار و ۷۸۲ فقره وام پرداخت شد و تعداد متقاضیان در صف انتظار به ۶ هزار و ۵۷۰ نفر رسید.

معاون ورزش و جوانان استان زنجان تأکید کرد: طی ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، ۸ هزار و ۲۶۱ فقره وام ازدواج در استان تخصیص یافت و ۶ هزار و ۹۹۴ نفر در صف انتظار بودند که نشان میدهد ۴۶ درصد از متقاضیان همچنان موفق به دریافت وام نشدهاند.

ذوالقدر افزود: اختلال در پرداخت وام های ازدواج می تواند پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی جدی به دنبال داشته باشد.