به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در نشست بررسی احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرهای دلوار و آباد با حضور مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، شهرداران و رؤسای شورای اسلامی این دو شهر در محل فرمانداری تنگستان با تأکید بر جایگاه راهبردی کانون پرورش فکری در شکلدهی به هویت فرهنگی نسل آینده، اظهار کرد: سرمایهگذاری در حوزه کودک و نوجوان، اقدامی بنیادین در مسیر توسعه پایدار شهرستان است و هر میزان که در تقویت زیرساختهای فرهنگی امروز اهتمام ورزیم، در آینده شاهد ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی خواهیم بود.
وی با اشاره به ضرورت تحقق عدالت فرهنگی در سطح شهرستان، افزود: توسعه متوازن خدمات فرهنگی باید در تمامی شهرهای تنگستان نمود عینی داشته باشد و تمرکز امکانات در یک نقطه، پاسخگوی نیازهای نسل جوان در مناطق مختلف نیست و شهرهای دلوار و آباد از ظرفیتهای ارزشمند انسانی برخوردارند و شایسته بهرهمندی از مراکز مستقل و مجهز فرهنگی هستند.
سلیمانی همچنین بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: اجرای این پروژه مستلزم تعامل مؤثر میان فرمانداری، شهرداریها، شوراهای اسلامی شهر و مجموعه کانون استان است و فرمانداری تنگستان آمادگی دارد با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی و اعتباری، در صورت تأمین زمین توسط کانون استان، شورای اسلامی و شهرداری، تخصیص اعتبار و آغاز عملیات اجرایی را پیگیری کند.
در این نشست، راهکارهای توسعه زیرساختهای فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان و تسریع در فرآیند احداث مراکز کانون در شهرهای دلوار و آباد مورد بررسی قرار گرفت.
