امام رضا(ع) به تمدن کهن ایران حیات و روح بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در دیدار برخی از اهالی فرهنگ و هنر رضوی اظهار کرد: هرچند ایران دارای تمدن غنی و کهن ارزشمندی بود، اما وجود مبارک امام هشتم(ع) بود که به این تمدن کهن و بزرگ، روح و حیات بخشید و تمدن ایرانی را به معنای واقعی زنده کرد.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: مردان و زنان ایران‌زمین با الهام گرفتن از امیرالمؤمنین(ع) و اهل‌بیت(ع) همچنان با قدرت در برابر دشمنان ایستاده‌اند؛ ایرانیان پیرو زینب کبری(س) هستند که با شمشیر بیان، شخصیت ظالمی مثل یزید را شکست و او را حتی لایق سرزنش کردن ندانست.

وی افزود: امام رضا(ع) وجوه شخصیتی مهمی دارد و در کنار زیارت، توسل و راز و نیاز زائران در حرم مطهر رضوی باید به موضوعاتی مانند برگزاری جلسات شعر، کتاب‌خوانی، مناظره، داستان‌سرایی و... نیز توجه شود و این شما اهالی فرهنگ و هنر هستید که باید ما را در آستان قدس رضوی در این زمینه کمک و یاری کنید.