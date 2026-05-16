نجات ۱۰۰ بیمار با اهدای عضو ۵۲ خانواده البرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، امروز شنبه گفت: در سال گذشته ۵۲ خانواده البرزی با اهدای اعضای بدن عزیزان دچار مرگ مغزی خود، جان حدود ۱۰۰ بیمار نیازمند پیوند را نجات دادند.

وی با اشاره به هفته ملی اهدای عضو (۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت) افزود: از یک فرد دچار مرگ مغزی امکان اهدای تا هشت عضو حیاتی مانند قلب، کلیه، کبد و ریه وجود دارد که می‌تواند زندگی چندین بیمار را نجات دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با قدردانی از خانواده‌های اهداکننده، تصریح کرد: تصمیم ایثارگرانه این خانواده‌ها نشان‌دهنده گسترش و نهادینه شدن فرهنگ اهدای عضو در استان البرز است و از مردم خواست با دریافت کارت اهدای عضو، در این فرهنگ انسانی سهیم شوند.