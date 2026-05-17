«ایران؛ دیار نفس»؛ طنین بخشندگی و امید در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح «ایران؛ دیار نفس» با هدف نهادینه‌سازی هرچه بیشتر فرهنگ اهدای عضو، افزایش آگاهی نسبت به مرگ مغزی به‌عنوان مرگ قطعی و برگشت‌ناپذیر و همچنین تکریم خانواده‌های اهداکنندگان، از ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه در سراسر کشور اجرا می‌شود. این طرح با مشارکت نهادهایی همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری تهران و سازمان‌های تابعه برگزار خواهد شد.

شعار محوری این رویداد، «یکی بود؛ هنوزم هست» می‌باشد؛ شعاری که به‌صورت نمادین، تداوم حیات بیماران نیازمند پیوند را بازتاب می‌دهد؛ حیاتی که به واسطه تصمیم آگاهانه و ایثارگرانه اهداکنندگان و خانواده‌های آنان، در حساس‌ترین لحظات، برای یک تا هشت بیمار در انتظار پیوند عضو امکان‌پذیر می‌شود.

با وجود این حقیقت امیدبخش، روی دیگر این تابلوی انسانی، انتظار تلخ بیمارانی است که روزها و ساعت‌ها برای رسیدن یک عضو حیاتی چشم به راه هستند. سالانه بیش از هفت هزار عضو قابل پیوند به دلیل عدم رضایت سایر خانواده‌های فرد مرگ مغزی و از دست رفتن زمان طلایی، دفن می‌شود و روزانه حدود ۱۰ تا ۱۲ بیمار نیازمند پیوند جان خود را از دست می‌دهند. این آمار بیش از هر چیز، ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره مرگ مغزی و اهمیت تصمیم‌گیری به‌موقع خانواده‌ها را نشان می‌دهد.

اما در کنار این چالش‌های دیرینه، جنگ تحمیلی و اقدامات خصمانه اخیر آثار شدیدی بر فرآیند اهدای عضو و پیوند در کشور بر جای گذاشته است. پیامد این شرایط، کاهش حدود ۷۰ درصدی اهدای عضو و افزایش تکان‌دهنده مرگ‌ومیر بیماران در فهرست انتظار از ۱۰ تا ۱۲ نفر به نزدیک ۵۰ نفر در روز بوده است. همچنین، حدود ۱۵ هزار خانواده اهداکننده عضو نیز با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند که نیازمند توجه و حمایت جدی است.

طرح «ایران؛ دیار نفس» در تلاش است تا با مشارکت مردم، رسانه‌ها، دستگاه‌های مسئول و فعالان اجتماعی، دوباره توجه افکار عمومی را به اهمیت این فرهنگ حیات‌بخش جلب کند؛ فرهنگی که می‌تواند مرز میان مرگ و زندگی را برای هزاران بیمار نیازمند پیوند تغییر دهد.

هم‌زمان با پایان هفته «ایران؛ دیار نفس»، پویش ملی «هم‌نفس» از ۳۱ اردیبهشت تا ۷ خردادماه آغاز خواهد شد.

این پویش، با نگاهی نو و رویکردی گسترده‌تر، روایت نفس‌های به اشتراک گذاشته شده را ادامه داده و ضمن حمایت و تکریم خانواده‌های ایثارگر اهداکننده، امیدی را در دل بیماران نیازمند پیوند زنده نگاه می‌دارد.

جزئیات کامل پویش «هم‌نفس» به‌زودی اعلام خواهد شد.

هر فرد می‌تواند با ارسال کد ملی خود به سامانه پیامکی ۳۴۳۲ یا با مراجعه به وب‌سایت انجمن به نشانی www.ehdacenter.ir با دریافت کارت اهدای عضو به پویش ملی «ایران؛ دیار نفس» بپیوندد و در مسیر فرهنگ‌سازی اهدای عضو گام بردارد.

همچنین متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی و کارت‌های عضویت نظام پزشکی می‌توانند در زمان صدور یا تمدید این کارت‌ها، نسبت به درج نشان اهدای عضو بر روی کارت‌های خود اقدام کنند.