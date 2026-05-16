زلزله ۴.۵ ریشتری گلوگاه مازندران خسارتی نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۴.۵ ریشتر در مرز استانهای مازندران و گلستان حوالی گلوگاه رخ داد.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری، این زمینلرزه ساعت ۲۰ و ۱۹ دقیقه و ۱۶ ثانیه شامگاه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در عمق ۶ کیلومتری زمین ثبت شده است.
نزدیکترین شهرها به کانون این زلزله شامل ۵ کیلومتری گلوگاه در استان مازندران، ۸ کیلومتری نوکنده و ۱۱ کیلومتری بندرگز در استان گلستان اعلام شده است. نزدیکترین مراکز استان نیز ۵۶ کیلومتری گرگان و ۷۱ کیلومتری ساری هستند.
محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این زمینلرزه اظهار داشت: کانون اصلی زلزله در دریا بوده و تاکنون هیچگونه خسارتی از این زمینلرزه گزارش نشده است.
وی از آمادهباش تیمهای ارزیاب و امدادی در مناطق نزدیک به کانون زلزله خبر داد و افزود: خوشبختانه گزارش مردمی مبنی بر خسارت مالی یا تلفات جانی دریافت نکردهایم و وضعیت عادی است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران به شهروندان توصیه کرد: ضمن حفظ آرامش، اخبار موثق را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از انتشار شایعات در فضای مجازی خودداری ورزند.
