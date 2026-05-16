به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدمهدی میرباقری شامگاه شنبه در مراسم شب شهادت حضرت امام محمدتقی علیهالسلام که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها برگزار شد، با تبیین جایگاه امامت در منظومه معرفتی اسلام اظهار کرد: بخشی از معرفت امام در مسیر طاعت، تسلیم و همراهی با ولی خدا برای انسان حاصل میشود و هرچه انسان در این مسیر استوارتر باشد، پردههای بیشتری از حقیقت برای او کنار خواهد رفت.
وی با بیان اینکه همه دورههای تاریخی امت اسلامی صحنه آزمون الهی بوده است، افزود: امتحان اصلی بشر در همه اعصار، امتحان توحید و ولایت است که در هر دوره متناسب با شرایط همان زمان جلوهای متفاوت پیدا میکند.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مردم هر عصر مکلف به شناخت و انجام تکلیف متناسب با زمان خود هستند و امتحان امتها در دورههای مختلف یکسان نیست، بلکه متناسب با ظرفیتها و شرایط تاریخی آنان تعریف میشود.
وی با اشاره به سیره اهلبیت علیهمالسلام گفت: ائمه اطهار علیهمالسلام در هر دوره بر اساس طرح الهی، جامعه مؤمنین را هدایت و برای عبور از مراحل مختلف رشد و ابتلا آماده میکردند و این مسیر همواره با امتحانات دشوار همراه بوده است.
میرباقری تصریح کرد: انسان در بسیاری از موارد به همه ابعاد غیبی و پشتپرده حوادث عالم اشراف ندارد و وظیفه اصلی مؤمن، حرکت در مسیر امام، تسلیم در برابر امر الهی و تبعیت از ولی خداست.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم و وقایع عاشورا افزود: سنت الهی بر این قرار گرفته که صف مؤمنان حقیقی از اهل نفاق و تردید جدا شود و فتنهها نیز در همین مسیر معنا پیدا میکند.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه دوران غیبت از سختترین دورههای امتحان الهی است، ابراز کرد: هرچه جامعه بشری به عصر ظهور نزدیکتر میشود، امتحانات پیچیدهتر و سنگینتر خواهد شد و در این شرایط حفظ ایمان و ثبات قدم اهمیت مضاعف پیدا میکند.
وی ادامه داد: در روایات متعدد بر خواندن دعاهای عصر غیبت و درخواست ثبات قلب تأکید شده است، چراکه مهمترین مسئله در این دوران، جدا نشدن از مسیر خدا، پیامبر و امام معصوم است.
میرباقری با اشاره به روایت معروف دعای معرفت امام زمان علیهالسلام گفت: در عصر غیبت اگر انسان حجت الهی را نشناسد، دچار گمراهی خواهد شد و این معرفت تنها در پرتو شناخت صحیح توحید، نبوت و ولایت حاصل میشود.
وی خاطرنشان کرد: همه رشد انسان در سایه همراهی با ولی خدا شکل میگیرد و مسیر هدایت بدون تمسک به امام معصوم امکانپذیر نیست.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی جهان اظهار کرد: ملت ایران به برکت آموزههای عاشورا، مکتب اهلبیت علیهمالسلام و فرهنگ انتظار، برای ایفای نقش در حوادث بزرگ آخرالزمانی تربیت شدهاند و همین مسئله موجب سنگینتر شدن امتحانات این ملت شده است.
وی افزود: هرگاه خداوند مسئولیت بزرگتری بر دوش امتی قرار میدهد، به همان میزان ظرفیت و استعداد لازم را نیز در آن جامعه قرار داده است و سختی امتحانات نشانه بیتوجهی الهی نیست، بلکه حکایت از عظمت مأموریت دارد.
میرباقری با بیان اینکه ملت ایران پرچمدار دفاع از اسلام ناب و ارزشهای الهی در جهان معاصر شدهاند، گفت: طبیعی است که چنین رسالت بزرگی با فشارها، فتنهها و آزمونهای دشوار همراه باشد.
وی ادامه داد: جامعهای که قرنها با فرهنگ عاشورا زیسته و معارف مکتب تشیع را در متن زندگی خود جاری کرده است، ظرفیت حضور در میدانهای بزرگ تاریخی را پیدا میکند.
استاد حوزه علمیه قم اظهار کرد: ایستادگی در عصر غیبت و حفظ پیوند با امام زمان علیهالسلام، جایگاه عظیمی در معارف اسلامی دارد و در روایات، پاداش کسانی که در این مسیر ثابتقدم بمانند، همتراز مجاهدان و شهیدان رکاب پیامبر اکرم صلیالله علیه وآله و حضرت ولیعصر عجلالله تعالی فرجهالشریف بیان شده است.
وی با تأکید بر ضرورت استقامت در مسیر حق افزود: ملت ایران تاکنون در عبور از بسیاری از امتحانات الهی سربلند بودهاند و هرچه از عمر انقلاب اسلامی گذشته، جلوههای بیشتری از ایمان، اخلاص و پایداری این ملت آشکار شده است.
میرباقری در پایان سخنان خود با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر عجلالله تعالی فرجهالشریف گفت: امیدواریم ملت ایران بتوانند این امانت بزرگ الهی را با حفظ وحدت، ایمان و استقامت به دست صاحب اصلی آن برسانند و زمینه تحقق وعدههای الهی و گسترش عدالت در جهان فراهم شود.
