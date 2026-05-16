حشمتیان: ملت ایران پاسخ خون شهدا را خواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته حشمتیان شامگاه شنبه در تجمع شبانه مردم سنندج اظهار کرد: ملت ایران به راحتی از کنار جنایت‌های اخیر عبور نخواهد کرد و خون شهدای فرماندهان، نخبگان، دانش‌آموزان و مردم مظلوم بی‌پاسخ نمی‌ماند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در اجتماعات مردمی افزود: امروز این حضور آگاهانه و هدفمند، نماد مقابله با دشمنی است که همواره در تلاش برای ایجاد اختلاف و شکاف سیاسی و اجتماعی در کشور بوده است.

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: مردم انقلابی و غیور ایران اسلامی با حضور خود نشان دادند که در مسیر بصیرت و حرکت جهادی ثابت‌قدم هستند و صحنه را خالی نخواهند کرد.

حشمتیان با اشاره به برگزاری این اجتماع به نام امام جواد (ع) تصریح کرد: این همدلی و انسجام با توسل به اهل بیت (ع) تقویت می‌شود و امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیروهای انقلابی نیاز داریم.

وی آمریکا و رژیم صهیونیستی را عامل جنایت‌های منطقه دانست و گفت: دشمنان تصور می‌کنند با ترور نخبگان و فرماندهان می‌توانند ایران را تضعیف کنند، در حالی که نسل جوان، دانش‌آموزان و دهه‌های جدید انقلاب، جایگزین شایسته‌ای برای آینده کشور هستند.

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان امروز، دانشمندان و نخبگان آینده کشور خواهند بود و این مسیر نتیجه تلاش فرهنگیان و نظام تعلیم و تربیت است.

حشمتیان با بیان اینکه حضور مردم جلوه‌ای از ایمان و نورانیت است، افزود: مردم مؤمن ایران همواره در برابر ظلم ایستاده‌اند و این حضور مردمی، تجلی فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره نقش‌آفرینی ملت در هدایت کشور است.

وی در پایان با دعوت مردم به حفظ استقامت و پایداری گفت: امیدواریم خداوند ما را در مسیر حق ثابت‌قدم نگه دارد و زمینه نابودی شر دشمنان ایران اسلامی فراهم شود.