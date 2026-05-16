پرداخت ماهانه ۹۰۰ میلیارد تومان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، رسول چراغسحر شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح عملکرد و خدمات سازمان تأمین اجتماعی، این نهاد را یکی از مهمترین بازوهای تحقق عدالت اجتماعی در کشور دانست و اظهار کرد: تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی و خودگردان است که منابع آن از محل حق بیمه مردم تأمین میشود.
وی با اشاره به توسعه خدمات بیمهای پس از انقلاب اسلامی افزود: اقشار مختلفی از جمله کارگران ساختمانی، رانندگان، قالیبافان، زنان خانهدار، زنان سرپرست خانوار و هنرمندان در سالهای اخیر زیر چتر بیمهای قرار گرفتهاند.
پوشش بیمهای ۵۰ درصد جمعیت استان
مدیرکل تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه پیش از انقلاب تنها یک نمایندگی تأمین اجتماعی در گچساران فعال بود، تصریح کرد: امروز این خدمات در اغلب شهرستانهای استان گسترش یافته و پوشش بیمهای از کمتر از ۱۰ درصد جمعیت به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
وی گفت: اکنون حدود ۱۰۸ هزار بیمهشده اصلی و در مجموع بیش از ۱۵۳ هزار نفر بیمهشده اصلی و تبعی در استان تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی هستند.
پرداخت ماهانه ۹۰۰ میلیارد تومان به بازنشستگان
چراخ سحر از پرداخت مستمری به ۲۸ هزار بازنشسته و مستمریبگیر در استان خبر داد و افزود: سال گذشته ماهانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بابت تعهدات بلندمدت پرداخت میشد اما امسال با اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، این رقم به حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: متناسبسازی حقوق بازنشستگان در چارچوب برنامه هفتم توسعه و با تأکید دولت شهید آیتالله رئیسی آغاز شد و در دولت فعلی نیز ادامه دارد.
خدمات رایگان درمانی در مراکز ملکی
مدیرکل تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: تمامی خدمات درمانی در مراکز ملکی تأمین اجتماعی از جمله بیمارستان شهدای گمنام یاسوج، پلیکلینیک تخصصی و درمانگاه تخصصی دهدشت به صورت رایگان ارائه میشود.
وی افزود: سازمان علاوه بر مراکز ملکی، با بیمارستانها، آزمایشگاهها، داروخانهها و مراکز خصوصی و دولتی متعددی قرارداد همکاری دارد تا بیمهشدگان بتوانند خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کنند.
بیمه بیکاری برای آسیبدیدگان شرایط جنگی
چراغ سحر در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: برخی واحدهای تولیدی و پیمانکاری استان به دلیل شرایط اقتصادی و آثار غیرمستقیم جنگ دچار مشکل شدهاند و درخواستهای بیمه بیکاری آنان در حال بررسی است.
وی افزود: طبق مصوبات ابلاغی، افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از شرایط جنگی آسیب دیده باشند، میتوانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند و برای برخی مشمولان محدودیت سابقه ششماهه نیز حذف شده است.
۱۴ هزار کارگر ساختمانی زیر پوشش بیمه
مدیرکل تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت بیمه کارگران ساختمانی در استان تصریح کرد: هماکنون حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار دارند اما به دلیل محدودیت منابع حاصل از عوارض ساختمانی، امکان پوشش همه متقاضیان وجود ندارد.
وی تأکید کرد: اولویت تأمین اجتماعی حمایت از افراد مستحق و جلوگیری از سوءاستفاده در استفاده از یارانههای بیمهای است.
