۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۲۳

ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی دشمنان تسلیم ناپذیر است

مشهد- رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت: دشمنان می‌دانند که ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه خراسان رضوی، سردار رمضان شریف در نشست تخصصی مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی، آجا، فراجا، سپاه و بسیج خراسان رضوی اظهار کرد: جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته با برگزاری رزمایش‌های متعدد و تقویت زیرساخت‌های دفاعی خود را برای مواجهه با تهدیدات پیچیده آماده کرده است و همین آمادگی باعث شد دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام بمانند.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد با فشارهای سنگین و طراحی‌های امنیتی و رسانه‌ای می‌تواند جمهوری اسلامی را دچار بحران کند اما ملت ایران با حضور در صحنه و حمایت از نظام همه محاسبات آنان را بر هم زد.

وی اظهار کرد: امروز حتی تحلیلگران غربی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که بتوان با تهدید و فشار آن را وادار به عقب‌نشینی کرد.

شریف با بیان اینکه بزرگ‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی، مردم هستند، افزود: حضور ملت در میدان‌های مختلف، دشمن را دچار خطای محاسباتی کرده است.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس ادامه داد: دشمنان تصور می‌کردند با ایجاد فشار اقتصادی و عملیات روانی، مردم از نظام فاصله می‌گیرند اما در مقاطع حساس، ملت ایران بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب و رهبری نشان دادند.

وی اظهار کرد: امروز سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی نسبت به گذشته تقویت شده و این انسجام ملی، مهم‌ترین عامل بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات خارجی است.

شریف با اشاره به اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با وجود برخورداری از تجهیزات پیشرفته نظامی در برابر اراده ملت ایران نتوانستند به اهداف خود برسند و همین مسئله موجب تغییر رفتار و عقب‌نشینی آنان شد.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت: فعالان رسانه‌ای و روابط عمومی‌ها وظیفه دارند با امیدآفرینی، تبیین دستاوردها و تقویت اعتماد عمومی، در خط مقدم جنگ نرم دشمن ایفای نقش کنند.

