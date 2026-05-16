به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه خراسان رضوی، سردار رمضان شریف در نشست تخصصی مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی، آجا، فراجا، سپاه و بسیج خراسان رضوی اظهار کرد: جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته با برگزاری رزمایشهای متعدد و تقویت زیرساختهای دفاعی خود را برای مواجهه با تهدیدات پیچیده آماده کرده است و همین آمادگی باعث شد دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام بمانند.
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس ادامه داد: دشمن تصور میکرد با فشارهای سنگین و طراحیهای امنیتی و رسانهای میتواند جمهوری اسلامی را دچار بحران کند اما ملت ایران با حضور در صحنه و حمایت از نظام همه محاسبات آنان را بر هم زد.
وی اظهار کرد: امروز حتی تحلیلگران غربی نیز به این نتیجه رسیدهاند که جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که بتوان با تهدید و فشار آن را وادار به عقبنشینی کرد.
شریف با بیان اینکه بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی، مردم هستند، افزود: حضور ملت در میدانهای مختلف، دشمن را دچار خطای محاسباتی کرده است.
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس ادامه داد: دشمنان تصور میکردند با ایجاد فشار اقتصادی و عملیات روانی، مردم از نظام فاصله میگیرند اما در مقاطع حساس، ملت ایران بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب و رهبری نشان دادند.
وی اظهار کرد: امروز سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی نسبت به گذشته تقویت شده و این انسجام ملی، مهمترین عامل بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات خارجی است.
شریف با اشاره به اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با وجود برخورداری از تجهیزات پیشرفته نظامی در برابر اراده ملت ایران نتوانستند به اهداف خود برسند و همین مسئله موجب تغییر رفتار و عقبنشینی آنان شد.
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت: فعالان رسانهای و روابط عمومیها وظیفه دارند با امیدآفرینی، تبیین دستاوردها و تقویت اعتماد عمومی، در خط مقدم جنگ نرم دشمن ایفای نقش کنند.
