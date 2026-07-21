حفظ آمادگی، اشراف اطلاعاتی و هوشمندی سرلوحه کار فراجا است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی شامگاه سه شنبه در نشستی در مشهد اظهار کرد: امروزه فرزندان قائد شهید امت در سازمان انتظامی با تمسک به سیره و شیوه ایشان و با اطاعت محض از اوامر ولی فقیه ، مجاهدانه خدمت می کنند.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: حفظ آمادگی، اشراف اطلاعاتی و هوشمندی همچنان سرلوحه کار فراجا است و با اهتمام جدی و هدفمندی در ماموریت های پلیس تحقق می یابد.

وی افزود: یکی از دغدغه های مردم سرقت هاست و مقابله با این پدیده ، همچنان از اولویت های پلیس پاسخگو است.

رضایی بیان کرد: طرح امنیت محله محور، نماد همدلی ، همراهی و همکاری مردم با پلیس برای تامین و تحکیم امنیت و مقابله جدی با قانون شکنان و اخلال گران نظم و امنیت در مناطق مختلف است.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: استان خراسان رضوی ویژگی های خاص خود را دارد. به ویژه حضور زائران علی بن موسی الرضا علیه السلام و در نتیجه،کار پلیس خراسان رضوی یک رسالت و تکلیف بااهمیت و خاص و متفاوت است .

وی گفت: برای مراسم معنوی و سوگواری های پایان سفر به خصوص روزهای ۲۸ صفر و خدمتگزاری شایسته به زائران و عزاداران علی بن موسی الرضا با عنایت به تدفین قائد شهید در جوار این امام همام، طرح های ویژه انتظامی و شدآمدی اتخاذ شده و با اهتمام جدی در دستور کار قرار می گیرد.