به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین شیخی صبح یکشنبه در نشست قرارگاه نوجوانی شهرستان بوشهر اظهار کرد: نسل نوجوان و جوان نقش مهمی را در وقایع مخحتلف در سطح کشور ایفا می کنند.
وی با بیان اینکه نوجوانان و جوانان در خط مقدم میدان قرار دارند، بر ضرورت تقویت حضور میدانی نوجوانان و جوانان در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و جهادی تأکید کرد.
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر با اشاره به شرایط خاص کشور، نقشآفرینی نسل نوجوان و جوان را در میدانهای مختلف فرهنگی و اجتماعی مهم و اثرگذار دانست و بر لزوم برنامهریزی منسجم برای سازماندهی ظرفیتها و توانمندیهای این قشر تأکید کرد.
در ادامه این نشست، راهکارهای افزایش مشارکت نوجوانان در فعالیتهای فرهنگی، جهادی و اجتماعی، ایجاد بسترهای مناسب برای حضور فعال آنان در میدان و تقویت روحیه مسئولیتپذیری در میان نسل نوجوان مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان نیز بر همافزایی میان مجموعههای فعال در حوزه نوجوان و استمرار جلسات هماهنگی به منظور استفاده مؤثر از ظرفیت نوجوانان و جوانان در عرصههای مختلف تأکید شد.
نشست قرارگاه نوجوانی شهرستان بوشهر با محوریت بررسی راهکارهای حضور فعال نوجوانان و جوانان در میدان و متناسب با شرایط جنگی، با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر و نمایندگان بخشهای مختلف قرارگاه برگزار شد.
نظر شما