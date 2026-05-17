ارتباطات زیربنای مشارکت اجتماعی در مسیر توسعه پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در پیامی فرا رسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
«ارتباطات»، زیربنای همدلی، آگاهیبخشی و مشارکت اجتماعی در مسیر توسعه پایدار است و «روابطعمومی» به عنوان پل ارتباطی میان مردم و سازمانها، نقشی بیبدیل در ارتقای سرمایه اجتماعی، امیدآفرینی و تبیین خدمات و دستاوردها ایفا میکند.
امروز در عصر گسترش فناوریهای ارتباطی و جریان پرشتاب اطلاعات، اهمیت روابطعمومیها بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است؛ چرا که این مجموعههای تخصصی با تعهد، خلاقیت، صداقت و مسئولیتپذیری، ضمن انعکاس صحیح واقعیتها، زمینهساز تعامل سازنده میان مردم و نهادها هستند.
در حوزه محیطزیست، نقش روابطعمومیها تنها به اطلاعرسانی محدود نمیشود، بلکه آنان با فرهنگسازی، آگاهیبخشی عمومی و تقویت مشارکتهای مردمی، در حفاظت از طبیعت و منابع ارزشمند کشور سهمی مؤثر و ماندگار دارند. بدون تردید تلاشهای شبانهروزی فعالان این عرصه در ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست، سرمایهای ارزشمند برای آینده ایران عزیز به شمار میآید.
اینجانب فرارسیدن «روز ارتباطات و روابطعمومی » را به تمامی مدیران، کارشناسان، فعالان و تلاشگران این عرصه تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خدمات صادقانه، مسئولانه و اثرگذار آنان قدردانی مینمایم.
در پایان، این روز را به خانواده بزرگ روابطعمومی سازمان حفاظت محیطزیست، تبریک گفته و برای همه عزیزان، توفیق، سلامتی و سربلندی آرزو دارم.»
