بهشت خنکای تابستانی در تب تشنگی؛ سهم ۲ ساعته آب برای ساکنان ساردوئیه

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: در جنوب استان کرمان، جایی که گرمای سوزان تابستان نفس‌ها را بریده، بخش کوهستانی ساردوئیه با هوای خنک و طبیعت بکر خود، چون نگینی می‌درخشد و مسافران بسیاری را از دل گرمای جیرفت به سوی خود می‌کشاند.

بسیاری از مردم سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و شهرستانهای جنوبی کرمان در طول تابستان برای زندگی به این منطقه می روند، اما این روزها، این بهشت تابستانی با مشکل بی آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در کنار گردشگران این بی آبی ساکنان بومی ساردوئیه و روستاهای اطراف آن را با چالش مواجه کرده است و هر فردی ظرف به دست به دنبال آب می گردد.

بخش ساردوئیه که مرکز آن، شهر «درب بهشت»، در فاصله ۸۵ کیلومتری جیرفت قرار دارد، سال‌هاست با خشکی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

با وجود اینکه این منطقه به دلیل ارتفاع و پوشش طبیعی، در گرما پذیرای شمار زیادی از گردشگران است، اما زیرساخت‌های آبی آن پاسخگوی این جمعیت فصلی و حتی ساکنان دائم نیست.

اقدام موثری از سوی مسئولان برای رفع بی آبی انجام نشده است

یکی از اهالی ساردوئیه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر وضعیت را اینگونه توصیف می‌کند: آب شبکه در برخی روزها تنها حدود دو ساعت وصل می‌شود، مردم در باقی ساعات شبانه‌ روز به آب دسترسی ندارند و خانواده‌ها ناچارند در همین مدت کوتاه، آب موردنیاز خود را در مخزن ذخیره کنند.

محمد حسینی نسب، با اشاره به مشکلات بی‌شمار مردم این منطقه می‌گوید: بیشتر از ۸ سال است که ده ها روستای این شهرستان در بخش ساردوئیه مشکل بی‌آبی دارد، اما هنوز کوچک‌ ترین اقدامی از سوی مسئولان در این باره انجام نشده است.

وی می افزاید: مردم بومی منطقه چوب حضور گردشگران و خوش نشینان را می خورند در تابستان تعداد جمعیت منطقه اینقدر بالا می رود که وضعیت آب بدتر می شود.

احمد، دیگر ساکن این شهر با بیان اینکه کم‌ آبی در ساردوئیه، تمام ابعاد زندگی را تحت تأثیر قرار داده است می گوید: وضعیت نامناسب تأمین آب چند سال است ادامه دارد و وعده‌ها تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است.

وی می افزاید: این در حالی است که استاندار کرمان خود بر ظرفیت‌های بی‌نظیر این منطقه تأکید کرده و از ثبت ساردوئیه در تقویم گردشگری استان خبر داده است.

با کاهش دبی آب در ساردوئیه مواجه هستیم

بخشدار ساردوئیه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ابعاد کم‌ آبی در این منطقه ییلاقی را تشریح کرد و خواستار رفع مشکل بی آبی در این منطقه شد.

احمد فاریابی، با اشاره به وضعیت تأمین آب آشامیدنی در مرکز بخش، گفت: برای تأمین نیاز آب شرب این شهر حدود ۹۰ لیتر آب در هر ثانیه نیاز است، در حالی که میزان ورودی به منابع فعلی تنها ۱۴ لیتر بر ثانیه برآورد می‌شود.

بخشدار ساردوئیه تأکید کرد: برای مدیریت این بحران و جلوگیری از قطعی کامل شبکه، توزیع آب در شهر درب بهشت به‌صورت سهمیه‌بندی انجام می‌شود و مردم ناچارند در همین ساعات محدود، آب موردنیاز خود را برای ساعات قطعی ذخیره کنند.

فاریابی، با اشاره به وسعت و پراکندگی بخش ساردوئیه، گفت از مجموع ۴۸۰ روستای این منطقه، تنها ۱۵ روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردارند.

وی افزود: البته با پیگیری‌های صورت‌گرفته، عملیات اجرایی تکمیل پروژه‌های آبرسانی ۳۱ روستای دیگر به‌زودی آغاز می‌شود.

بخشدار ساردوئیه با بیان اینکه مشکل کم‌آبی در این منطقه ریشه‌ای عمیق دارد، گفت: عوامل متعددی از جمله تغییر اقلیم، کاهش شدید بارندگی‌ها و افزایش جمعیت فصلی ناشی از گردشگری، بر شدت این مشکل افزوده است.

فاریابی، ادامه داد: در سال‌های گذشته، باغ های منطقه با برف و باران فراوان آبیاری می‌شدند، اما اکنون برخی روستاها با تانکر آبرسانی می‌شوند.

وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی این بحران، هشدار داد: کم‌ آبی نه تنها رفاه عمومی را تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه به مانعی جدی برای توسعه و ماندگاری جمعیت در روستاها تبدیل شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری ساردوئیه، گفت: این منطقه با طبیعت بکر و هوای خنک خود، هر ساله میزبان گردشگران زیادی از سراسر استان کرمان و حتی استان‌های مجاور است، اما تداوم مشکل آب، این صنعت نوپا را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.

تلاش ها برای رفع مشکل بی آبی در حال انجام است

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان جیرفت نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به تشریح وضعیت بحرانی آب در این شهرستان و به ویژه بخش ساردوئیه پرداخت و از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های آینده برای رفع این معضل سخن گفت.

علی مشایخی، با اشاره به وسعت شهرستان جیرفت و پراکندگی روستاهای آن، گفت: از مجموع ۷۰۰ روستای شهرستان جیرفت، بیش از ۶۵۰ روستا با تنش آبی دست‌وپنجه نرم می کنند.

وی افزود: در این راستا، اقدامات خوبی از سوی قرارگاه خاتم‌ الانبیاء انجام شده که قابل تقدیر است، اما همچنان تا رفع کامل این بحران فاصله داریم.

مدیر آبفای جیرفت با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف، خاطرنشان کرد: انشعابات غیرمجاز و مصرف بی‌رویه فضای سبز از عوامل تشدیدکننده این بحران هستند.

مشایخی، افزود: در حال حاضر، جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز در مناطق دلفارد و بخش مرکزی جیرفت در دستور کار قرار دارد و مصرف فضای سبز نیز در جبالبارز و جیرفت قانونمند شده است.

باید گفت اکنون مردم ساردوئیه انتظار دارند با توجه ویژه مسئولان، زمینه کاهش تنش آبی در این شهر مهیا شود.